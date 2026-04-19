Força Brasileira em Margaret River: Cinco Surfistas nas Quartas de Final do WSL

O Brasil domina as ondas pesadas de Margaret River com cinco atletas avançando para as quartas de final da segunda etapa do Championship Tour (CT) da WSL, demonstrando força e resiliência em condições desafiadoras.

Ondas gigantes e a força verde e amarela dominam Margaret River . Na madrugada deste domingo (19), o Brasil reafirmou sua hegemonia no surf mundial, garantindo impressionantes cinco representantes nas quartas de final da segunda etapa do Championship Tour (CT) da WSL . Em um dia que testou os limites dos atletas, com ventos fortes e condições marítimas desafiadoras, os brasileiros demonstraram resiliência e habilidade ímpar, superando não apenas o mar revolto, mas também adversários de peso.

Gabriel Medina, tricampeão mundial, provou mais uma vez seu talento em condições adversas. Após um duelo acirrado, ele desbancou o australiano Jack Robinson, bicampeão da etapa, em uma bateria onde a inteligência na leitura das ondas instáveis foi crucial. Com uma nota 6,33, a mais alta do confronto, Medina totalizou 11,90 pontos, superando Robinson. Diferentemente do cenário das semifinais das Olimpíadas de Paris, onde a calmaria favoreceu o australiano, em Margaret River o mar revolto se tornou o palco da revanche. Medina expressou a dificuldade do dia: “Estava difícil de surfar, senti que estava tentando sobreviver, mas estou feliz com a vitória. É difícil quando o vento está assim, espero que tenhamos melhores condições para poder performar, mas estamos aqui para isso também. Jack é um dos melhores aqui, então é bom ganhar uma bateria dessa. Ele é um surfista e pessoa incrível.” O tricampeão mundial agora se prepara para enfrentar o norte-americano Griffin Colapinto em busca de uma vaga nas semifinais. Outro show de superação veio de Samuel Pupo, apelidado carinhosamente de Samuca. Em uma reviravolta eletrizante, ele superou o japonês Kanoa Igarashi, que liderou a bateria durante boa parte do tempo. Com manobras potentes e decisivas, Samuca arrancou um expressivo 8,00 dos juízes, fechando o somatório em 14,00 a 13,80. Seu próximo desafio será contra o australiano Ethan Ewing, que demonstrou favoritismo ao vencer Connor O'Leary por 10,34 a 7,03, aproveitando as poucas janelas de boas ondas que o mar ofereceu. A bateria entre campeões também foi emocionante, com Ítalo Ferreira levando a melhor sobre o compatriota João Chianca em uma disputa decidida nos detalhes, por 13,40 a 12,80. Ítalo agora terá pela frente o próprio Ethan Ewing. No naipe feminino, Luana Silva estreou com solidez em Margaret River, superando a australiana Sophie McCulloch com 10,97 pontos. No entanto, seu próximo duelo promete ser o mais desafiador: Luana enfrentará a atual campeã mundial, Molly Picklum, em uma batalha pela vaga nas semifinais, exigindo seu máximo desempenho. A etapa australiana, conhecida por suas ondas desafiadoras e por testar a resiliência dos surfistas, mais uma vez se tornou um palco de grandes emoções e vitórias brasileiras. A combinação de talento individual, preparo físico e a capacidade de adaptação às condições climáticas foram determinantes para o sucesso dos nossos atletas. O domínio verde e amarelo em Margaret River não é apenas uma demonstração de habilidade técnica, mas também de garra e espírito de luta, características que consolidam o Brasil como uma potência indiscutível no cenário mundial do surf. A competição segue acirrada, e a expectativa agora se volta para as próximas fases, onde a busca pelo título da etapa promete ainda mais emoções e desafios para os nossos representantes. O dia de domingo foi marcado pela força da natureza e pela capacidade humana de superá-la. O swell pesado de Margaret River, combinado com ventos traiçoeiros, criou um cenário propício para a demonstração de coragem e técnica apurada. Os surfistas brasileiros, em sua maioria, mostraram uma maturidade impressionante ao navegar por essas condições, muitas vezes imprevisíveis. A capacidade de encontrar os picos certos nas séries, de executar manobras com precisão em ondas que poderiam derrubar qualquer um, e de manter a calma sob pressão são qualidades que se destacaram. A vitória de Medina sobre Robinson, por exemplo, não foi apenas um resultado, mas um estudo de caso sobre como lidar com a instabilidade do mar, sabendo exatamente quando e onde apostar nas suas ondas. A expressão de alívio e satisfação no rosto de Gabriel após a bateria evidencia a dificuldade que ele e seus adversários enfrentaram. Samuel Pupo, com sua performance eletrizante contra Kanoa Igarashi, demonstrou que a perseverança pode transformar o rumo de uma bateria. Ver o japonês liderar e, de repente, a virada fulminante com uma nota alta, é o que torna o surf tão espetacular. Essa capacidade de buscar uma onda salvadora até os últimos segundos é uma marca de grandes competidores. A estratégia de Ítalo Ferreira em superar João Chianca, em uma disputa interna que sempre gera expectativas, mostra a frieza necessária para competir em alto nível, mesmo contra companheiros de país. A eliminação de Connor O'Leary por Ethan Ewing, que por sua vez tirou o então líder do ranking, apenas reforça o quão imprevisível e competitivo está o Tour. Cada bateria é uma nova batalha, e cada resultado pode alterar significativamente a classificação geral. No circuito feminino, a estreia de Luana Silva foi promissora. Superar uma atleta local como Sophie McCulloch em suas próprias ondas já é um feito considerável. No entanto, o confronto contra Molly Picklum, a atual campeã mundial, colocará Luana em uma prova de fogo. A australiana é conhecida por sua força e consistência, e essa bateria será um teste fundamental para as ambições de Luana no Tour. A presença de múltiplos brasileiros nas quartas de final, tanto no masculino quanto no feminino, sinaliza uma nova era de dominância do Brasil no surf global. A dedicação aos treinos, a força mental e o apoio mútuo entre os atletas são pilares que sustentam esse sucesso. A esperança agora é que essa energia e garra se traduzam em vitórias nas fases decisivas, consolidando ainda mais o nome do Brasil no panteão do surf mundial





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