Fora do BBB 26, Samira foca em quitar dívidas para não perder apartamento ganho

Participante premiada do reality show, Samira revela planos para regularizar suas finanças e evitar a perda de bens, incluindo um imóvel conquistado na competição. Ela também discute sua personalidade emotiva, superação de dificuldades e o resgate da relação familiar após o confinamento.

Samira , recém-saída do BBB 26 , tem como prioridade quitar suas dívidas e regularizar seu nome, evitando a perda do apartamento que ganhou como prêmio. A participante, que se destacou como uma das mais premiadas da edição ao conquistar um imóvel, um carro zero quilômetro e quantias em dinheiro, expressou sua preocupação com a possibilidade de perder os bens adquiridos. A jovem atendente de bar, originária da Praia do Rosa, no litoral catarinense, viu sua vida se transformar após a participação no reality show. Vinda de uma família humilde, filha de professora e motorista de aplicativo, ela entrou na competição com o objetivo principal de saldar suas pendências financeiras e garantir um futuro mais estável.

Embora não tenha alcançado a final, a experiência no BBB proporcionou a Samira conquistas significativas. Além do apartamento e do carro, ela recebeu premiações em dinheiro e, de forma especial, uma prótese para seu cão Lindolfo, que teve uma pata amputada. A única coisa que não ganhou e lamentou foi um perfume, o que a levou a ser apelidada nas redes sociais de 'Eumira'. Este apelido surgiu de interpretações de seu comportamento dentro da casa, onde foi vista por alguns como invejosa, por expressar desejo pelos presentes de seus amigos, e como traidora, após votar em Juliano Floss, um aliado, em um paredão. Samira, no entanto, reage com bom humor a essas percepções, admitindo que 'quer tudo para mim', mas desvinculando a alcunha de sentimentos negativos.

Ao longo da entrevista, Samira revelou sua natureza emotiva, sendo marcada por momentos de choro, que ela atribui à sua forma de expressar sentimentos, uma característica familiar. Ela recorda o choro de alegria ao ver seu cão Lindolfo na casa de vidro como um dos momentos mais marcantes. Os choros dentro do BBB, segundo ela, representavam uma gama de emoções como saudade, angústia, ansiedade e dúvida. Ela também compartilhou que os períodos mais difíceis de sua vida ocorreram durante o ensino médio, em um internato adventista no interior do Rio Grande do Sul. A necessidade de se virar sozinha, longe da família, e um relacionamento com um pastor marcaram essa fase, culminando em uma desconexão com o grupo religioso. Esses períodos de superação moldaram sua resiliência e visão de mundo.

Agora, após o reality, Samira almeja construir um futuro promissor, marcado por sorrisos e superação de dificuldades. Antes de sua carreira como atendente de bar, ela se sustentava com trabalhos como a venda de sacolés, trufas e livros, mas enfrentava instabilidade financeira, gastando tudo o que ganhava e acumulando dívidas. A participante admite ser consumista e que seu nome está negativado, ressaltando a urgência em resolver suas pendências para não perder o apartamento. Embora ainda não tenha um plano de ação definido, Samira está receptiva a novas oportunidades. Uma delas é retomar os estudos universitários, que foram trancados em 2020. A falta de recursos para pagar a faculdade de Direito, aliada à rotina de trabalho no bar, a levou a essa decisão. Atualmente, ela busca uma nova direção profissional, garantindo que não retornará ao curso de Direito. Sua experiência anterior de trabalho em um fórum, onde foi demitida por usar minissaia, reflete um histórico de conflitos com expectativas sociais e de gênero, um tema que a acompanha desde cedo.

Samira sempre nutriu um gosto pela moda e pela expressão individual através do vestuário, utilizando peças chamativas como minissaias e botas. Essa liberdade de estilo, contudo, gerou críticas, inclusive por parte de sua mãe, que chegou a deixar de segui-la nas redes sociais. Ela explica que o preconceito, muitas vezes vindo de gerações mais antigas, ainda existe, rememorando as restrições de vestimenta no internato adventista, onde o comprimento da saia era rigorosamente limitado. A desaprovação de sua mãe em relação a uma foto com um vestido decotado exemplifica essa tensão familiar. Apesar das divergências, Samira afirma ter se reconciliado com sua mãe, com quem hoje tem um relacionamento saudável, reconhecendo a importância do amor familiar. Similarmente, conflitos anteriores com seu pai, que era descrito como mais rígido e intenso, foram superados. Com o tempo e a maturidade, a relação com ambos os pais se consolidou, baseada em compreensão e afeto mútuo.





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