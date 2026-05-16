Football AccuScore - 1. FSV Mainz 05 1vs1. FC Heidenheim 1846 0: Finalizações, faltas e chances na Alemanha

Durante o jogo de futebol na Alemanha entre 1. FSV Mainz 05 e 1. FC Heidenheim 1846, várias finalizações, faltas e chances aconteceram. Aqui estão alguns dos destaques.

Nadiem Amiri(1. FSV Mainz 05) bate com finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área e assistência de Stefan Posch depois de um contra-ataque.

Impedimento, 1. FC Heidenheim 1846. Arijon Ibrahimovic(1. FC Heidenheim 1846) finalização com o pé esquerdo do meio da área e assistência de Budu Zivzivadze.

Marvin Pieringer(1. FC Heidenheim 1846) bate na trave com finalização com o pé direito do meio da área e assistência de Budu Zivzivadze. Falta cometida por Arijon Ibrahimovic(1. FC Heidenheim 1846).

Eren Dinkçi(1. FC Heidenheim 1846) finalização com o pé direito do meio da área e assistência de Arijon Ibrahimovic. Impedimento, 1. FC Heidenheim 1846.

Jonas Föhrenbach tenta um passe em profundidade e finalização bloqueada, Kacper Potulski(1. FSV Mainz 05) de fora da área. Assistência de Kaishu Sano. Jan Schöppner(1.

FC Heidenheim 1846) falta no campo defensivo e oportunidade perdida Arijon Ibrahimovic(1. FC Heidenheim 1846). Phillips Tietz(1. FSV Mainz 05) bate na trave com finalização com o pé direito do meio da área e assistência de Nadiem Amiri de bola parada.

Falta cometida por Hennes Behrens(1. FC Heidenheim 1846). Gol! 1. FC Heidenheim 1846 0, 1. FSV Mainz 05 1





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