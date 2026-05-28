Fontes de energia elétrica devem mudar no Brasil nos próximos dez anos

O Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) submeteram para consulta pública um estudo que projeta o crescimento da demanda de energia elétrica no Brasil nos próximos dez anos. De acordo com o estudo, o consumo de eletricidade deverá crescer, em média, 3,3% ao ano nos próximos dez anos.

O Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) submeteram para consulta pública um estudo que projeta o crescimento da demanda de energia elétrica no Brasil nos próximos dez anos.

De acordo com o estudo, o consumo de eletricidade deverá crescer, em média, 3,3% ao ano nos próximos dez anos. Regionalmente, o Nordeste apresenta a maior taxa de crescimento projetada, de 3,7% ao ano, enquanto o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, o maior centro de consumo do país, deve avançar 3,1% ao ano. Do ponto de vista setorial, o destaque é o segmento de comércio e serviços, com crescimento médio anual de 4,7% no cenário de referência.

O consumo residencial, por sua vez, deve avançar 3% ao ano, enquanto o setor industrial tem projeção de 2,8% ao ano. Para atender à expansão da demanda de energia elétrica no Brasil, o PDE 2035 estima investimentos de R$ 374 bilhões em geração centralizada e R$ 106 bilhões em geração distribuída ao longo do período.

Esses recursos serão necessários para tirar do papel 110 gigawatts (GW) de nova capacidade instalada, elevando o parque gerador nacional de 249 GW para 359 GW em 2035, um crescimento de 44% em relação ao tamanho atual. A geração hidrelétrica, atualmente a principal fonte de geração, sua participação deverá cair de 44% para 32% da capacidade instalada do país.

A micro e minigeração distribuída (MMGD), atualmente a segunda maior fonte em capacidade instalada, deve crescer de 40 GW para 78 GW até 2035. Com isso, sua participação na matriz elétrica deve saltar de 16% para 21,8%, consolidando o avanço da geração descentralizada no país.

Além disso, a extensão do Sistema Interligado Nacional (SIN) deverá crescer de aproximadamente 200 mil km para cerca de 230 mil km em dez anos. Considerando a construção de novas linhas de transmissão e subestações, os investimentos previstos somam quase R$ 117 bilhões, reforçando o papel da rede para garantir segurança elétrica. O estudo indica que o Brasil continuará expandindo de forma significativa sua matriz elétrica, com crescimento consistente da demanda e investimentos expressivos em geração e transmissão.

Isso pode ter implicações significativas para a indústria de energia elétrica e para a economia como um todo





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