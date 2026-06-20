Fones de ouvido da WAAW by ALOK: opções para diferentes perfis de consumidores

A linha WAAW by ALOK oferece fones de ouvido para diferentes perfis de consumidores, desde praticantes de atividades físicas até gamers e profissionais que precisam de mais concentração no dia a dia. Os modelos oferecem recursos como cancelamento de ruído, resistência à água, encaixe esportivo e baixa latência para jogos, além de conexão sem fio e autonomia prolongada.

Os fones de ouvido se tornaram companheiros constantes da rotina moderna. Eles estão presentes durante treinos, deslocamentos, reuniões, momentos de lazer e até sessões de jogos online.

Com tantas possibilidades de uso, cresce também a procura por modelos que atendam necessidades específicas, oferecendo recursos que vão além da simples reprodução de áudio. Pensando nisso, o ToqueTec reuniu alguns dos principais fones da WAAW by ALOK, marca criada a partir da parceria entre a WAP e Alok, o artista brasileiro mais ouvido no mundo.

A linha conta com modelos voltados para diferentes perfis de consumidores, desde praticantes de atividades físicas até gamers e profissionais que precisam de mais concentração no dia a dia. Muitas pessoas procuram um único fone para todas as situações.

No entanto, as fabricantes têm investido em tecnologias específicas para diferentes cenários. Recursos como cancelamento de ruído, resistência à água, encaixe esportivo e baixa latência para jogos podem fazer diferença na experiência de uso. Por isso, antes da compra, vale considerar onde e como o dispositivo será utilizado com mais frequência.

Um modelo ideal para corridas pode não ser a melhor escolha para longas jornadas de trabalho, assim como um fone gamer possui características que nem sempre são prioritárias para quem busca apenas ouvir música durante o trajeto até o trabalho. O fone de ouvido esportivo intra-auricular WAAW Move 200 oferece uma conexão estável e rápida através do Bluetooth V5.3 e da tecnologia TWS WAAW Plus, sendo ideal para potencializar os treinos.

Desenvolvido para atividades de alto impacto, ele conta com ganchos auriculares para fixação firme e confortável, proteção IPX5 resistente à água e ao suor, e uma bateria de longa duração com até 30 horas de autonomia total. O modelo também traz praticidade ao usuário com seu controle de toque inteligente para gerenciar músicas e assistentes de voz, além da função Hands Free para atender chamadas sem usar as mãos. O SPORT MOVE 200 foi desenvolvido para acompanhar atividades físicas.

Sua estrutura busca oferecer mais estabilidade durante os movimentos, além de resistência contra suor e respingos d'água. A autonomia de bateria também aparece como um dos destaques do modelo, característica importante para quem pratica exercícios regularmente e não quer se preocupar com recargas frequentes.

O fone de ouvido WAAW by ALOK Fone de Ouvido MOB 500 ANC Bluetooth, com Modo Gamer e Resistente a Respingos D'Água oferece uma conexão estável via Bluetooth V5.3 e conta com a tecnologia de cancelamento de ruído ativo para proporcionar uma imersão sonora completa ao reduzir os sons externos. O modelo se destaca pela autonomia de até 36 horas de reprodução total, sendo 6 horas nos fones e 30 horas no estojo de recarga, além de possuir modo gamer de baixa latência para sincronização perfeita de áudio em jogos.

Equipado com proteção IPX4 contra água, ele traz controle de toque inteligente, compatibilidade com assistentes de voz e a tecnologia Hands Free com TWS (WAAW Plus) para um uso totalmente sem fios e prático no dia a dia. Quem trabalha em escritórios, estuda em locais compartilhados ou costuma viajar com frequência sabe como o excesso de ruído pode atrapalhar a concentração.

Nesse cenário, o MOB 500 ANC aposta no cancelamento ativo de ruído, tecnologia que reduz sons externos e ajuda a criar uma experiência mais imersiva. O modelo também oferece conexão sem fio e autonomia prolongada, tornando-se uma opção interessante para quem passa várias horas por dia utilizando fones de ouvido.

O fone de ouvido esportivo WAAW Move 100EBS foi desenvolvido com acabamento emborrachado e material flexível que se ajusta aos contornos da orelha, garantindo conforto e fixação segura durante os exercícios. O modelo se destaca pela conectividade multipontos via Bluetooth 5.0, permitindo a conexão simultânea a dois dispositivos, além de oferecer proteção IPX4 resistente à água e ao suor para treinos em ambientes internos ou externos.

Com bateria de até 14 horas de autonomia, o fone traz facilidade ao dia a dia com a função Hands Free para chamadas e compatibilidade com assistentes de voz diretamente pelos controles integrados. O MOVE 100EBS combina características esportivas com praticidade para a rotina urbana. Seu formato intra-auricular favorece a fixação durante caminhadas, corridas e deslocamentos diários. Sem a presença de cabos, o modelo oferece liberdade de movimento para quem busca um acessório versátil para diferentes momentos do dia.

O fone de ouvido auricular WAAW Mob 200EB possui encaixe confortável diretamente na orelha e oferece até 16 horas de reprodução total, sendo 4 horas de autonomia nos fones e 12 horas através do estojo de recarga. Equipado com Bluetooth 5.0, tecnologia TWS para conexão simultânea dos lados e proteção IPX4 contra respingos de água, o modelo garante alta estabilidade e segurança para o uso diário





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