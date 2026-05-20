Head Topics

Foi-se a Patrulha Verde: Ações devem ser tomadas contra avanço de apostas esportivas, apontam pesquisa

Sports News

Foi-se a Patrulha Verde: Ações devem ser tomadas contra avanço de apostas esportivas, apontam pesquisa
BrasilSelecaoVoto
📆5/20/2026 7:17 AM
📰sbtnews
9 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 51%

Segundo o levantamento, aproximadamente 60% dos brasileiros devem gastar durante a competição, especialmente em itens como bebidas não alcoólicas, petiscos, carne para churrasco e cerveja.

Bebidas, alimentos e itens da seleção brasileira estão entre itens mais procurados; avanço de apostas acende alerta. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, que estima que 60% dos brasileiros devem gastar durante a competição, sobretudo com bebidas não alcoólicas, petiscos, carne para churrasco e cerveja.

Camisas oficiais ou personalizadas da Seleção Brasileira também aparecem na lista de compras, além de bandeiras, cornetas e outros acessórios relacionados ao mundial

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sbtnews /  🏆 25. in BR

Brasil Selecao Voto Apostas Esportivas Progresso Mobiliario

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TCE-MG autoriza Copasa a lançar oferta de ações para privatizaçãoTCE-MG autoriza Copasa a lançar oferta de ações para privatizaçãoA autorização do tribunal se deu por unanimidade pelo plenário
Read more »

Deputados de oposição apontados em ações por xingamentos, perseguições, retaliações e agressãoDeputados de oposição apontados em ações por xingamentos, perseguições, retaliações e agressãoA Câmara dos Deputados planeja realizar entre terça-feira, 19, e quarta-feira, 20, sessões de votações sobre as denúncias contra dois deputados da oposição, ambos do PT, acusados de xingamentos, perseguições políticas e retaliações, incluindo agressões físicas em sessões legislativas.
Read more »

Mais de 30 mil ações por assédio moral já foram registradas em 2026, aponta TSTMais de 30 mil ações por assédio moral já foram registradas em 2026, aponta TSTNúmero de processos trabalhistas até abril reforça alerta sobre ambientes corporativos tóxicos e impactos à saúde mental
Read more »

STF manda PF fazer buscas contra perito suspeito de vazar investigação sobre MasterSTF manda PF fazer buscas contra perito suspeito de vazar investigação sobre MasterDecisão foi do ministro André Mendonça; agente da PF foi afastado do cargo
Read more »



Render Time: 2026-05-20 10:17:48