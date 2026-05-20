Foi-se a Patrulha Verde: Ações devem ser tomadas contra avanço de apostas esportivas, apontam pesquisa

Segundo o levantamento, aproximadamente 60% dos brasileiros devem gastar durante a competição, especialmente em itens como bebidas não alcoólicas, petiscos, carne para churrasco e cerveja.

Bebidas, alimentos e itens da seleção brasileira estão entre itens mais procurados; avanço de apostas acende alerta. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, que estima que 60% dos brasileiros devem gastar durante a competição, sobretudo com bebidas não alcoólicas, petiscos, carne para churrasco e cerveja.

Camisas oficiais ou personalizadas da Seleção Brasileira também aparecem na lista de compras, além de bandeiras, cornetas e outros acessórios relacionados ao mundial





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil Selecao Voto Apostas Esportivas Progresso Mobiliario

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TCE-MG autoriza Copasa a lançar oferta de ações para privatizaçãoA autorização do tribunal se deu por unanimidade pelo plenário

Read more »

Deputados de oposição apontados em ações por xingamentos, perseguições, retaliações e agressãoA Câmara dos Deputados planeja realizar entre terça-feira, 19, e quarta-feira, 20, sessões de votações sobre as denúncias contra dois deputados da oposição, ambos do PT, acusados de xingamentos, perseguições políticas e retaliações, incluindo agressões físicas em sessões legislativas.

Read more »

Mais de 30 mil ações por assédio moral já foram registradas em 2026, aponta TSTNúmero de processos trabalhistas até abril reforça alerta sobre ambientes corporativos tóxicos e impactos à saúde mental

Read more »

STF manda PF fazer buscas contra perito suspeito de vazar investigação sobre MasterDecisão foi do ministro André Mendonça; agente da PF foi afastado do cargo

Read more »