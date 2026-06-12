Foguete H3 decola com sucesso e leva seis satélites a bordo

O foguete H3, principal do programa espacial japonês, decolou com sucesso levando seis satélites, incluindo o 'Umitsubame', da Universidade de Ciências de Tóquio, que observa a Terra com uma câmera de alta performance, e o 'Shiraito', que testa tecnologia de captura de detritos espaciais. O lançamento marca uma recuperação após uma falha anterior em dezembro.

O foguete H3, principal do programa espacial japonês , decolou com sucesso levando seis satélites , incluindo o 'Umitsubame', da Universidade de Ciências de Tóquio, que observa a Terra com uma câmera de alta performance, e o 'Shiraito', que testa tecnologia de captura de detritos espaciais.

O lançamento marca uma recuperação após uma falha anterior em dezembro. O foguete H3, carro-chefe do programa espacial japonês, decolou com sucesso nesta sexta-feira com seis pequenos satélites a bordo, mostrou uma transmissão ao vivo. O lançamento ocorre depois de o H3 não ter conseguido colocar em órbita, em dezembro, outro satélite de geolocalização devido a uma falha no motor.

Entre os satélites transportados pelo foguete está o 'Umitsubame', da Universidade de Ciências de Tóquio, que observa a Terra e outros alvos com uma câmera de alto desempenho. Além disso, está a bordo o 'Shiraito', da Universidade de Shizuoka, que está testando tecnologia de captura de detritos espaciais, segundo a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa).

A Agência afirmou que a combustão do segundo estágio, o controle da ação e a trajetória estão normais, cerca de seis minutos após a decolagem. O lançamento marca uma recuperação após uma falha anterior em dezembro, quando o foguete H3 não conseguiu colocar em órbita outro satélite de geolocalização devido a uma falha no motor.

O foguete H3 é o principal do programa espacial japonês e é responsável por colocar em órbita satélites importantes para a pesquisa científica e a comunicação. O lançamento do foguete H3 é um importante passo para o programa espacial japonês, que visa explorar o espaço e melhorar a vida das pessoas na Terra. O foguete H3 é equipado com tecnologia avançada e é capaz de transportar satélites de grande porte para a órbita.

O lançamento do foguete H3 é um importante evento para o programa espacial japonês e é esperado que ele ajude a melhorar a capacidade de exploração do espaço do país





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