Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Fogo atinge resort na República Dominicana, deixando uma morte e feridos

Notícias News

Fogo atinge resort na República Dominicana, deixando uma morte e feridos
República DominicanaFogoIncêndio
📆6/20/2026 4:16 PM
📰VEJA
81 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 92%

Um incêndio atingiu um resort na praia de Bayahibe, na República Dominicana, deixando uma mulher morta e obrigando cerca de 1.700 turistas a deixar o local.

Fogo atingiu o Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel, em Bayahibe, e se espalhou rapidamente devido à estrutura de palha do telhado, segundo autoridades locais. Um incêndio atingiu um resort na praia de Bayahibe, na República Dominicana , nesta sexta-feira, 19, deixando uma mulher morta e obrigando cerca de 1.700 turistas a deixar o resort.

A vítima foi identificada como Francesca Valentino, uma italiana de 46 anos que passava férias no país. Ela morreu durante o incêndio que atingiu o Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel. Além da fatalidade, três pessoas foram encaminhadas ao hospital e outras seis receberam atendimento no local, segundo a imprensa local. Entre os feridos estavam funcionários, hóspedes e visitantes.

Vídeos divulgados pela mídia mostram uma grande nuvem de fumaça preta sobre a costa caribenha, além das chamas consumindo parte da cobertura do resort. Segundo o Centro de Operações de Emergência (COE) da República Dominicana, o fogo se espalhou rapidamente devido aos materiais inflamáveis utilizados em parte da estrutura do telhado, feita de palha, e às condições de vento no momento do incidente. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

O COE informou que as chamas já foram controladas e que os hóspedes foram transferidos para hotéis próximos. O Viva Wyndham Dominicus Palace, empreendimento da mesma rede localizado na região, não sofreu danos. A Wyndham Hotels & Resorts, empresa que opera aproximadamente 8.400 hotéis franqueados em diversos países, não respondeu aos pedidos de comentário até o momento. As atividades turísticas em Bayahibe e arredores permanecem inalteradas e continuam a ocorrer com segurança e normalmente, acrescentou o COE.

Conhecida por suas águas cristalinas e praias de areia branca, a República Dominicana é um dos destinos turísticos mais procurados do Caribe. Apenas nos cinco primeiros meses de 2026, o país recebeu mais de 5 milhões de visitantes

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VEJA /  🏆 5. in BR

República Dominicana Fogo Incêndio Resort Turismo

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conheça o atacante da República Tcheca apaixonado por criar galinhasConheça o atacante da República Tcheca apaixonado por criar galinhasJan Kuchta conta com um passatempo alternativo ao futebol e também ganhou uma nova chance na seleção após ser flagrado na balada
Read more »

República Dominicana: 1,7 mil pessoas são retiradas de hotel após incêndioRepública Dominicana: 1,7 mil pessoas são retiradas de hotel após incêndioPelo menos uma pessoa morreu e três foram levadas para hospitais na cidade litorânea de Bayahibe
Read more »

Mega incêndio em resort na República Dominicana deixa uma pessoa morta e força evacuação de 1.700 pessoas; vídeoMega incêndio em resort na República Dominicana deixa uma pessoa morta e força evacuação de 1.700 pessoas; vídeoFogo atingiu complexo turístico em Bayahibe, um dos destinos mais procurados do Caribe; autoridades investigam as causas e apontam que ventos e materiais inflamáveis contribuíram para rápida propagação das chamas
Read more »

Incêndio destrói resort de luxo na República Dominicana e mata turista italianaIncêndio destrói resort de luxo na República Dominicana e mata turista italianaUm incêndio de grandes proporções destruiu parcialmente o resort Viva Dominicus Beach by Wyndham, em Bayahibe, República Dominicana, resultando na morte de uma turista italiana e na evacuação de cerca de 1.690 pessoas. As chamas se espalharam rapidamente devido ao vento e aos materiais inflamáveis, como telhados de palha. Outras três pessoas foram hospitalizadas e seis receberam atendimento no local. As causas do fogo estão sob investigação.
Read more »



Render Time: 2026-06-20 19:15:55