Fogo atinge resort na República Dominicana, deixando uma morte e feridos

Um incêndio atingiu um resort na praia de Bayahibe, na República Dominicana, deixando uma mulher morta e obrigando cerca de 1.700 turistas a deixar o local.

Fogo atingiu o Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel, em Bayahibe, e se espalhou rapidamente devido à estrutura de palha do telhado, segundo autoridades locais. Um incêndio atingiu um resort na praia de Bayahibe, na República Dominicana , nesta sexta-feira, 19, deixando uma mulher morta e obrigando cerca de 1.700 turistas a deixar o resort.

A vítima foi identificada como Francesca Valentino, uma italiana de 46 anos que passava férias no país. Ela morreu durante o incêndio que atingiu o Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel. Além da fatalidade, três pessoas foram encaminhadas ao hospital e outras seis receberam atendimento no local, segundo a imprensa local. Entre os feridos estavam funcionários, hóspedes e visitantes.

Vídeos divulgados pela mídia mostram uma grande nuvem de fumaça preta sobre a costa caribenha, além das chamas consumindo parte da cobertura do resort. Segundo o Centro de Operações de Emergência (COE) da República Dominicana, o fogo se espalhou rapidamente devido aos materiais inflamáveis utilizados em parte da estrutura do telhado, feita de palha, e às condições de vento no momento do incidente. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

O COE informou que as chamas já foram controladas e que os hóspedes foram transferidos para hotéis próximos. O Viva Wyndham Dominicus Palace, empreendimento da mesma rede localizado na região, não sofreu danos. A Wyndham Hotels & Resorts, empresa que opera aproximadamente 8.400 hotéis franqueados em diversos países, não respondeu aos pedidos de comentário até o momento. As atividades turísticas em Bayahibe e arredores permanecem inalteradas e continuam a ocorrer com segurança e normalmente, acrescentou o COE.

Conhecida por suas águas cristalinas e praias de areia branca, a República Dominicana é um dos destinos turísticos mais procurados do Caribe. Apenas nos cinco primeiros meses de 2026, o país recebeu mais de 5 milhões de visitantes





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