Focus Features inconcebivelmente tries to prevent film from being shown in political election month

A legal action was filed after audio was leaked of Bolsonaro's brother asking Daniel Vorcaro to fund the film to avoid pre-election propaganda, asking for a ban on the film's exhibition before the campaign ends.

Pedido foi feito após divulgação de áudio em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar produção) pedindo que a exibição do filme seja proibida, argumentando que seria uma forma de fazer propaganda eleitoral antecipada.

A representação é assinada pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo na Câmara, e pelos advogados Marco Aurélio de Carvalho, presidente do Grupo Prerrogativas, e Reinaldo Santos de Almeida. A ação pede que seja proibida a ‘exibição, distribuição, pré-estreia, publicidade, impulsionamento, veiculação de trailers patrocinados, eventos promocionais e circulação coordenada do filme ‘Dark Horse’, desde a pré-campanha até o fim de um eventual (pôr-se) segundo turno.

‘A circulação de uma cinebiografia política de Jair Bolsonaro no coração do calendário eleitoral pode produzir efeito eleitoral irreversível. Uma superprodução audiovisual, com orçamento multimilionário, estrelada por ator internacional e financiada por recursos de origem controvertida, tem capacidade de influenciar a agenda pública, mobilizar eleitores, reativar bases políticas e gerar vantagem comunicacional não contabilizada’, diz trecho da representação





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Bolsonaro Dark Horse Focus Features Election Political Campaign

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