FMI alerta para inflação acelerada e cenário econômico adverso devido à guerra no Oriente Médio

A chefe do FMI, Kristalina Georgieva, alertou sobre os impactos da prolongação da guerra no Oriente Médio na economia global, destacando a aceleração da inflação e um cenário econômico mais adverso. Além disso, a AmBev anunciou o pagamento de JCP e novas regras para acionistas estrangeiros. A música Águas de março, de Tom Jobim, é analisada como um clássico eterno, enquanto Sonia Consiglio discute a decisão de deixar um emprego e Oksana Zabuzhko é destacada por seu romance sobre a sociedade ucraniana.

A chefe do Fundo Monetário Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva, alertou recentemente sobre os impactos devastadores que a prolongação da guerra no Oriente Médio pode ter na economia global.

Segundo ela, se o conflito se estender até 2027 e os preços do petróleo atingirem cerca de US$ 125 por barril, a inflação acelerará significativamente, levando a um cenário econômico muito mais adverso do que o inicialmente previsto. Georgieva destacou que o cenário de referência do FMI, que previa um crescimento global de 3,1% e uma inflação de 4,4%, já não é mais viável.

A cada dia que passa, esse cenário fica mais distante, conforme a guerra se prolonga e os preços do petróleo se mantêm elevados, em torno de ou acima de US$ 100 por barril. Essas condições já estão provocando pressões inflacionárias significativas, e o cenário adverso, que antes era apenas uma possibilidade, agora é uma realidade. Se a situação persistir até 2027, com preços do petróleo em níveis elevados, a inflação subirá ainda mais, impactando negativamente a economia global.

Além disso, a AmBev anunciou o pagamento do Juros sobre o Capital Próprio (JCP) aos seus acionistas, com um valor bruto por ação fixado em R$ 0,0755, resultando em um valor líquido de R$ 0,0642 após a dedução do Imposto de Renda. A empresa também estabeleceu novas regras para acionistas estrangeiros, visando maior transparência e conformidade com as normas regulatórias.

Em outro contexto, a música Águas de março, de Tom Jobim, continua sendo celebrada como um dos maiores clássicos da música brasileira. Ensaios de Augusto Massi, Arthur Nestrovski e Walter Garcia analisam diferentes aspectos dessa obra, destacando sua riqueza poética e melódica, que a tornam eterna. A canção, com sua letria evocativa e harmonia sofisticada, transcende gerações e continua a inspirar músicos e ouvintes.

Por fim, Sonia Consiglio, que atuou durante 10 anos na bolsa de valores, compartilhou sua visão sobre a decisão de deixar um emprego. Segundo ela, quando alguém decide que é o momento de sair de um emprego, na verdade já saiu mentalmente. Essa perspectiva destaca a importância da satisfação profissional e do alinhamento entre os valores pessoais e os objetivos da carreira.

Em outro tema, a obra Pesquisa de campo sobre o sexo ucraniano, de Oksana Zabuzhko, é considerada um dos dez melhores romances ucranianos do século XX. A autora aborda temas complexos e relevantes, oferecendo uma visão profunda da sociedade ucraniana e de suas transformações ao longo do tempo





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