Fluwinfulense derrota para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro

A equipe do Fluminense sofreu uma inesperada derrota para a equipe Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. A única marcação foi de Denilson, no primeiro tempo.
O Fluminense perdeu para o Mirassol por 1 a 0 na noite deste sábado (23), no Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro . O único gol da partida foi marcado por Denilson, em grande chute ainda na primeira etapa.
O Tricolor teve mais posse de bola durante o confronto, mas não conseguiu convertê-la em chances perigosas e viu o adversário controlar as ações da partida. Os jogadores da equipe carioca ainda reclamaram de um pênalti em Samuel Xavier anulado pelo VAR. A equipe de Zubeldía ficou com 30 pontos, na 3ª posição, e perdeu a chance de encostar no líder Palmeiras, que tem 35 pontos e joga ainda neste sábado contra o Flamengo, segundo colocado com 31 pontos.
A derrota aumentou a pressão no técnico Luis Zubeldía, que terá pela frente uma partida decisivo. O próximo jogo do Fluminense é nesta quarta-feira (27), às 21h30, contra o Deportivo La Guaira, um confronto decisivo pela Libertadores
