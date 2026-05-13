Fluuminense encerra sequência ruim e ganha R$ 2 milhões na Copa do Brasil

O Fluminense terminou a noite de quinta-feira da melhor forma possível: com classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, encerrando uma sequência ruim de quatro jogos sem vitórias e com muito dinheiro no bolso. O triunfo sobre o Operário, pela quinta fase do torneio nesta terça-feira, no Maracanã rendeu R$ 2 milhões aos cofres tricolores.

O Fluminense terminou a noite de quinta-feira da melhor forma possível: com classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, encerrando uma sequência ruim de quatro jogos sem vitórias e com muito dinheiro no bolso.

O triunfo sobre o Operário, pela quinta fase do torneio nesta terça-feira, no Maracanã rendeu R$ 2 milhões aos cofres tricolores. Este é o valor definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os times que passarem da quinta fase do torneio. Nas fases anteriores os pagamentos são divididos conforme a liga dos clubes. Grupo I (Série A); Grupo II (Série B) e Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros).

A partir da quinta fase, qualquer equipe que passar receber o mesmo valor. Nas oitavas de final o pagamento é ainda maior. Caso o Fluminense passe de fase, o clube embolsa mais R$ 3 milhões; o vencedor das quartas, R$ 4 milhões





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