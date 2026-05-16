Fluminense x São Paulo: clássico do Campeonato Brasileiro com transmissão da TV Record, Premiere e CazéTV

O clássico do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e São Paulo, em jogo válido pela 16ª rodada, será transmitido pela TV Record, Premiere e CazéTV.

Fluminense e São Paulo , terceiro (27 pontos) e quarto (24) colocados, respectivamente, do Campeonato Brasileiro , se enfrentam neste sábado (16/05), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 16ª rodada da competição nacional.

O tricolor carioca vem de classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, enquanto o paulista, eliminado pelo Juventude, demitiu o treinador Roger Machado e contratou Dorival Júnior, que ainda não estará à beira do gramado. A partida terá transmissão da TV Record (canal aberto), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)





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