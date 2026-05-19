Fluminense x Bolívar - 4ª rodada - Campeonato Brasileiro

Fluminense e Bolívar disputam a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou em 1 a 1.

Finalização defendida em direção ao centro do gol. Agustín Canobbio (Fluminense) finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Nonato com um cruzamento.

Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol. Hércules (Fluminense) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Jefferson Savarino. Oportunidade perdida Jefferson Savarino (Fluminense), finalização com o pé direito do lado direito da área.

Assistência de Guga com um passe de cabeça. Oportunidade perdida Ignácio (Fluminense), de cabeça do lado esquerdo da área. Assistência de Jefferson Savarino com um cruzamento de bola parada. Gol!

Fluminense 1, Bolívar 1. Carlos Melgar (Bolívar) finalização com o pé direito do meio da área no ângulo superior direito. Assistência de Dorny Romero. Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol.

John Kennedy (Fluminense) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Oportunidade perdida John Kennedy (Fluminense), finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Guga com um cruzamento. Gol!

Fluminense 1, Bolívar 0. Lucho Acosta (Fluminense) finalização com o pé direito do meio da área no canto inferior esquerdo. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Agustín Canobbio (Fluminense) finalização com o pé esquerdo de muito perto. Assistência de Nonato





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