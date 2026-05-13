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Fluminense vence Operário-PR com gol de pênalti e mantém invicibilidade

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Fluminense vence Operário-PR com gol de pênalti e mantém invicibilidade
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📆5/13/2026 1:14 AM
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Em partida equilibrada, o Fluminense saiu vitorioso com gol de conversão após falta contra um adversário perigoso do Operário-PR no jogo realizado no Maracanã.

No confronto entre o Fluminense e o Operário-PR, o jogo foi marcado por várias jogadas ofensivas e alguns deslizes defensivos. A primeira metade da partida teve momentos de intensidade, com ambos os times apresentando oportunidades claras de gol.

O Operário-PR iniciou com mais posse de bola, mas respondeu com ações rápidas por parte do Fluminense, que criou as situações mais perigosas. Aylon, do Operário-PR, recebeu um cartão amarelo por uma entrada dura, demonstrando a tensão da partida. O meio-campista Moraes também sofreu algumas faltas, mostrando a batalha no meio de campo. Entre as chances perdidas, destacam-se as oportunidades desperdiçadas por John Kennedy e Augusto Yá, que reiniciou o ataque do Fluminense no primeiro tempo.

Por outro lado, Pablo e Aylon, do Operário-PR, também perderam boas chances de abrir o marcador. O turno decisivo veio com um pênalti cometido contra Lucho Acosta, do Fluminense, que Jefferson Savarino converteu com maestria, garantindo o 1 a 0 ao Fluminense. Depois do gol, o Operário-PR pressionou, mas foi incapaz de empatar. A equipe carioca manteve-se firme defensivamente, com defesas importantes e bloqueios que asseguraram a vitória.

O jogo terminou com o Fluminense conquistando três pontos, mostrando sua superioridade no duelo

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