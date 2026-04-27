Fluminense vence Chapecoense nos acréscimos e mantém terceira posição na tabela

O Fluminense derrotou a Chapecoense em jogo emocionante, com gol de John Kennedy nos acréscimos, e segue na terceira posição do campeonato. A Chapecoense permanece na lanterna.
Com o resultado da partida, o Fluminense soma agora 26 pontos e ocupa a terceira posição na tabela do campeonato. A Chapecoense , por outro lado, permanece na lanterna, com apenas oito pontos conquistados.
O próximo desafio do Tricolor será contra o Bolívar, marcado para a próxima quinta-feira (30), em jogo válido pela competição. No primeiro tempo, o Fluminense dominou as ações e pressionou constantemente a meta de Anderson, que se destacou nos primeiros 45 minutos.
No entanto, os jogadores do Tricolor pecaram na finalização, desperdiçando várias chances claras de gol. A torcida, impaciente com o placar zerado, assistia a um adversário que não oferecia resistência alguma. Na segunda etapa, o cenário continuou semelhante até os dez minutos, quando o Fluminense finalmente abriu o placar com Savarino, em cobrança de pênalti. Após o gol, o time tricolor relaxou e permitiu que a Chapecoense empatasse a partida.
Foi apenas nos acréscimos que John Kennedy, recém-entrado em campo, decidiu o jogo em favor do Flu. O Lance Capital veio do banco de reservas. Zubeldía, técnico do Fluminense, fez ajustes táticos após o empate da Chapecoense, inserindo Ganso, John Kennedy e Alisson, que foram decisivos para a vitória. John Kennedy foi o grande destaque da partida.
Antes de sua entrada, Savarino e Guga estavam tendo boas atuações, mas foi o camisa nove que garantiu a vitória com um golaço de esquerda. O centroavante mostrou sua qualidade ao decidir o jogo na única chance que teve. Enquanto John Kennedy brilhou, o titular Castillo deixou a desejar. O Fluminense criou diversas oportunidades, mas o atacante argentino não conseguiu converter nenhuma delas, além de não contribuir significativamente na criação de jogadas.
A formação do Fluminense foi a seguinte: Fábio; Guga (Ignácio), Jemmes, Freytes e Arana; Bernal (Alisson), Hércules (Ganso) e Savarino; Canobbio, Serna (Soteldo) e Castillo (John Kennedy). Já a Chapecoense entrou em campo com: Anderson; Victor Caetano, Rafael Thierry (Neto Pessoa), Eduardo Doma, Marcos Vinícius (Everton) e Walter Clar (Rafael Carvalheira); Camilo, Higor Meritão (João Vitor) e Jean Carlos (Ênio); Garcez e Marcinho. *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
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