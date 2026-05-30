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Fluminense, torcida do PSG, se reúne na Hungria para assistir final da Liga dos Campeões

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Fluminense, torcida do PSG, se reúne na Hungria para assistir final da Liga dos Campeões
FluminensePSGLiga Dos Campeões
📆5/30/2026 9:11 PM
📰jornalodia
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A equipe francesa venceu o Arsenal por 4 a 3 nos pênaltis e ficou com o título. Enquanto isso, o Fluminense enfrentará o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.

Fluminense , torcida do PSG , se reúne na Hungria para assistir final da Liga dos Campeões. A equipe francesa venceu o Arsenal por 4 a 3 nos pênaltis e ficou com o título.

Enquanto isso, o Fluminense enfrentará o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A partida será válida pela 18ª rodada e será disputada no Mineirão.

Além disso, o Fluminense está apostando em uma 'outra Libertadores', com mais confiança, Hulk e menos erros. A equipe já garantiu a premiação milionária com a classificação na Libertadores. A aliança entre torcedores do Fluminense e do PSG é uma parceria forte e não é incomum ver manifestações das arquibancadas sobre essa parceria nas arquibancadas dos dois lados. Uma organização do Flu marcou presença em Budapeste para acompanhar a decisão ao lado de torcedores do PSG.

O Fluminense tem uma grande chance de conquistar o título do Campeonato Brasileiro e está se preparando para enfrentar os principais adversários da competição. A equipe está confiante e está apostando em uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.

Além disso, a equipe está se preparando para enfrentar os principais adversários da competição e está confiante de que pode conquistar o título

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Fluminense PSG Liga Dos Campeões Campeonato Brasileiro Cruzeiro

 

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