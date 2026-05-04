Fluminense sofre derrota para o Internacional e aumenta a pressão antes da Libertadores

O Fluminense foi derrotado por 2 a 0 pelo Internacional em partida do Brasileirão, com gols de Bernabei e Vitinho. A equipe carioca enfrenta pressão antes do jogo decisivo da Libertadores contra o Independiente Rivadavia.

Em um confronto marcado pela falta de inspiração, o Fluminense sofreu uma derrota por 2 a 0 diante do Internacional , em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Beira-Rio.

Os gols da partida foram marcados por Bernabei e Vitinho, selando a vitória do time gaúcho. A atuação do Tricolor carioca foi considerada abaixo do esperado, com dificuldades na criação de jogadas e na finalização. O Internacional, por sua vez, aproveitou as oportunidades e demonstrou maior eficiência no ataque. O primeiro tempo foi caracterizado por um jogo truncado, com muitas faltas e cartões amarelos, o que interrompeu constantemente o ritmo da partida.

O Fluminense, apesar de ter mais posse de bola, não conseguiu transformar o domínio em chances concretas de gol. A equipe de Luis Zubeldía apresentou dificuldades na ligação entre os setores e na articulação ofensiva. O Internacional, jogando no contra-ataque, conseguiu abrir o placar com Bernabei, aproveitando uma falha da defesa adversária.

A substituição de Savarino no início do segundo tempo buscou dar mais dinamismo ao ataque do Fluminense, mas a equipe ainda enfrentou dificuldades para superar a defesa do Internacional. Alerrandro ampliou a vantagem do time gaúcho logo no início da etapa final, complicando ainda mais a situação do Tricolor. Com a derrota, o Fluminense se mantém na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, enquanto o Internacional ascende para a 12ª colocação, somando 17 pontos.

A pressão sobre o técnico Luis Zubeldía e seus jogadores aumenta, especialmente considerando a importância da próxima partida, válida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Tricolor enfrentará o Independiente Rivadavia, na Argentina, em busca da primeira vitória na competição continental, um resultado crucial para suas chances de classificação.

A partida, marcada para a próxima quarta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), representa uma oportunidade para o Fluminense reverter o momento de instabilidade e reacender a esperança de seus torcedores. A atuação no Beira-Rio evidenciou a necessidade de ajustes táticos e de uma maior concentração da equipe para os próximos desafios





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