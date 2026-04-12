Fluminense Sofre Baixa de Última Hora: Soteldo Fora do Clássico no Brasileirão

O Fluminense terá um importante desfalque para o clássico do Campeonato Brasileiro: o atacante Yeferson Soteldo está fora da partida devido a dores na coxa. A notícia foi confirmada pelo jornalista Victor Lessa e representa um desafio para o técnico Luis Zubeldía.

O Fluminense enfrenta um desafio de última hora para o clássico contra seu rival no Campeonato Brasileiro. O atacante Yeferson Soteldo , peça fundamental no esquema tático da equipe, foi vetado para a partida devido a dores na região posterior da coxa esquerda. A ausência de Soteldo representa um duro golpe para o técnico Luis Zubeldía, que terá que reorganizar a equipe para o confronto crucial.

A informação, divulgada pelo jornalista Victor Lessa, indica que o jogador venezuelano não reúne condições de jogo e, portanto, não poderá entrar em campo no Maracanã. O jogo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, está marcado para as 18h (horário de Brasília) deste domingo, prometendo ser um confronto eletrizante. O Fluminense, apesar do desfalque, busca manter sua boa fase no campeonato, onde ocupa atualmente a vice-liderança, com 20 pontos conquistados em 10 partidas disputadas. A ausência de Soteldo se junta a outras desfalques importantes no elenco, como Bernal, Germán Cano, Matheus Reis e Nonato, o que aumenta o desafio para o Tricolor das Laranjeiras. A comissão técnica precisará encontrar alternativas para suprir as ausências e manter o alto nível de desempenho da equipe, visando conquistar um resultado positivo no clássico e consolidar sua posição na parte de cima da tabela. A expectativa é de um jogo disputado e emocionante, com o Fluminense buscando a vitória diante de seu torcedor e mostrando a força de seu elenco mesmo com as adversidades. A torcida tricolor deposita sua confiança nos jogadores restantes e na capacidade do treinador de montar uma estratégia eficaz para superar o rival. O clássico é sempre um momento especial no futebol, e a ausência de um jogador importante como Soteldo certamente altera a dinâmica da partida, exigindo ainda mais determinação e garra dos atletas que estarão em campo. A rivalidade entre as equipes promete um jogo com muita intensidade e emoção, com cada lance sendo disputado com muita garra e determinação. O resultado da partida é crucial para as pretensões do Fluminense no campeonato, e a equipe buscará dar o seu melhor para conquistar os três pontos e manter a sua trajetória vitoriosa





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