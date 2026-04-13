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Fluminense perde para o Flamengo e vê sequência em casa ruir

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Fluminense perde para o Flamengo e vê sequência em casa ruir
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📆4/13/2026 7:25 AM
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O Fluminense perde o clássico contra o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, e vê sua sequência de vitórias em casa ser interrompida. A derrota levanta questões sobre a postura do clube fora de campo e o impacto no desempenho da equipe.

O Fluminense sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo no domingo, 12, no Maracanã , interrompendo uma sequência vitoriosa em casa, um marco importante para o clube. O clássico , além dos três pontos em disputa, colocava em jogo a imagem que o Fluminense construiu nos últimos meses, com 16 vitórias consecutivas como mandante. No entanto, o Tricolor pareceu abrir mão dessa vantagem antes mesmo do jogo começar, com a aceitação de mudanças que afetaram o planejamento da equipe.

A alteração da data da partida, originalmente marcada para sábado, 11, às 18h30, para domingo, 12, às 18h, a pedido do Flamengo e com a anuência da CBF e do próprio Fluminense, foi o primeiro sinal de uma postura que gerou debate. O argumento do clube, de que não haveria 'prejuízo efetivo' e que isso daria um dia a mais de preparação, pareceu superficial diante das consequências. Ao aceitar a mudança, o Fluminense alterou seu planejamento esportivo, concedeu folga ao elenco e perdeu um dia crucial de recuperação antes do importante confronto da Libertadores, na quarta-feira, 15, contra o Independiente Rivadavia, no Maracanã. A derrota na estreia da Libertadores contra o Deportivo La Guaira intensificou a importância desta partida. Samuel Xavier, lateral do Fluminense, admitiu que os jogadores 'não tiveram voz nenhuma' na decisão, ressaltando que o foco do elenco já estava na Libertadores. O discurso do capitão não atribuiu a derrota diretamente ao adiamento, mas evidenciou que a decisão foi tomada sem a participação dos jogadores. O Fluminense, como mandante, aceitou uma mudança no calendário sem consultar seu elenco, transmitindo a impressão de um clube reagindo às circunstâncias, e não impondo sua condição no clássico. A postura do Fluminense fora de campo teve reflexos no desempenho em campo. No primeiro tempo, a equipe pareceu aceitar o ritmo do Flamengo, sem Savarino entre os titulares e com a saída precoce de Lucho Acosta por lesão, o time perdeu dois jogadores importantes para a criação de jogadas ofensivas. O Fluminense, que deveria ditar o ritmo e a intensidade do jogo, se comportou como coadjuvante até o segundo tempo. A entrada de Savarino trouxe melhora, com mais qualidade e aproximação do time ao ataque, resultando no gol que reacendeu o clássico. O Tricolor pressionou no final, criando a sensação de empate, mas essa intensidade surgiu tardiamente. O Flamengo já havia estabelecido seu controle sobre o jogo, e mesmo nos minutos finais, quando o Rubro-Negro demonstrou desgaste físico, ainda teve chances de ampliar o placar em contra-ataques. A derrota por 2 a 1 no Brasileirão evidenciou a importância de uma postura mais firme e o impacto de decisões tomadas fora do campo no desempenho da equipe. O Fluminense volta a campo na quarta-feira, 15, para enfrentar o Independiente Rivadavia às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado do Fla-Flu, o Tricolor permanece com 20 pontos e desce para a quinta colocação na tabela

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