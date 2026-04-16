Fluminense é Superado Pelo Independiente Rivadavia e Torcida Reage Fortemente

Derrota do Fluminense por 2 a 1 contra o Independiente Rivadavia no Maracanã causa revolta nos torcedores. Equipe saiu na frente, mas sofreu a virada e mostrou fragilidades defensivas, gerando críticas à atuação e declarações pós-jogo de um dos atletas.

A derrota do Fluminense para o Independiente Rivadavia por 2 a 1, no Maracanã, gerou forte insatisfação entre os torcedores, que expressaram seu descontentamento nas redes sociais e na zona mista. A equipe tricolor apresentou um desempenho irregular, saindo na frente no placar, mas permitindo a virada dos argentinos, o que culminou em vaias e protestos ao final da partida. A atuação de Guga, que entrou no segundo tempo, também foi alvo de debate.

O jogo começou com o Fluminense demonstrando superioridade, aproveitando a velocidade de seus jogadores de lado de campo, como Castillo e Canobbio, para criar oportunidades. A pressão inicial se traduziu em gol aos nove minutos, com Guilherme Arana recebendo cruzamento de Savarino e abrindo o placar. Nos minutos seguintes, o Tricolor manteve a intensidade e esteve perto de ampliar, mas Canobbio falhou em aproveitar um rebote. Contudo, a partir da metade do primeiro tempo, o Independiente Rivadavia cresceu na partida.

Explorando os contra-ataques e as fragilidades do Fluminense no jogo aéreo, a equipe argentina conseguiu o empate aos 36 minutos, com Sartori se beneficiando de uma falha defensiva após uma cobrança de falta. O cenário se complicou na segunda etapa. Apesar das tentativas do técnico de reverter o quadro com substituições, incluindo a entrada de Guga, o Independiente Rivadavia virou o jogo aos seis minutos do segundo tempo, após uma sequência de erros da defesa tricolor. O gol de Arce desestabilizou o Fluminense, que demorou a se reorganizar.

Na reta final do confronto, o time carioca buscou reagir, criando chances com Savarino e John Kennedy, mas sem a precisão necessária para furar a defesa adversária. O apito final selou a derrota por 2 a 1, sob os olhares críticos da torcida.

Guga atuou por 25 minutos, entrando na vaga de Samuel Xavier. Durante seu período em campo, o lateral-direito demonstrou certa participação defensiva, com um drible sofrido, uma recuperação de bola e um desarme. Além disso, ele venceu todas as disputas aéreas em que se envolveu. No entanto, sua entrada não foi suficiente para mudar o curso da partida, e a derrota acentuou as preocupações em relação ao desempenho da equipe, alimentando a insatisfação popular e as críticas direcionadas aos jogadores e à comissão técnica. A declaração do atleta na zona mista após o jogo, que não agradou aos torcedores, intensificou ainda mais a onda de reprovação.

A partida serviu como um alerta para o Fluminense, evidenciando a necessidade de ajustes e de uma melhora significativa em diversos aspectos para as próximas competições





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