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Fluminense e Deportivo La Guaira empatam em 1 a 1 em jogo equilibrado pela Libertadores

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Fluminense e Deportivo La Guaira empatam em 1 a 1 em jogo equilibrado pela Libertadores
FluminenseDeportivo La GuairaCopa Libertadores
📆5/28/2026 12:59 AM
📰Lance!
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Em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores, Fluminense e Deportivo La Guaira empataram em 1 a 1, com gols de Jefferson Savarino de pênalti e Flabián Londoño. O jogo foi marcado por_equalidade e várias chances para ambos os lados, com influência de decisões de arbitragem como impedimentos.

A partida entre Fluminense e Deportivo La Guaira , válida pela fase de grupos da Libertadores, apresentou um duelo equilibrado e recheado de momentos de tensão.

Logo nos primeiros minutos, o Fluminense tentou se impor em casa, mas encontrou uma defesa bem organizada do time venezuelano. O Deportivo La Guaira respondeu com contra-ataques perigosos, explorando a velocidade de seus atacantes. O jogo foi marcado por um grande número de impedimentos, principalmente do lado do Fluminense, que acabaram anulando algumas jogadas promissoras. As faltas também foram frequentes, com os dois times interrompendo o ritmo do adversário.

A chance mais clara do primeiro tempo veio com Guilherme Arana, que finalizou de fora da área, mas o goleiro rival defendeu. No segundo tempo, a intensidade se manteve, com as duas equipes criando oportunidades. O Fluminense finalmente abriu o placar após Jefferson Savarino converter um pênalti, batendo no canto direito.

No entanto, o Deportivo La Guaira não se abateu e empatou com Flabián Londoño, que aproveitou um cruzamento para finalizar de esquerda no canto esquerdo. O empate em 1 a 1 reflete o equilíbrio da partida, onde as defesas e os lances de arbitragem (como os impedimentos) tiveram grande influência.

Agora, ambos os times precisam buscar a vitória no jogo de volta para avançar na competição, com o Fluminense tendo a vantagem do empate sem gols, mas o Deportivo La Guaira mostrando que pode complicar a vida do tricolor fora de casa

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Fluminense Deportivo La Guaira Copa Libertadores Futebol Empate

 

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