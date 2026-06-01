Fluminense e Cruzeiro empatam em 1 a 1 no Mineirão e trocam posições na tabela

Fluminense e Cruzeiro fizeram 1 a 1 no Mineirão pela 18ª rodada do Brasileirão. John Kennedy abriu para o Cruzeiro, Matheus Pereira empatou para o Fluminense. O resultado deixa o time carioca na terceira colocação e a Raposa na 11ª. Análise dos lances, declarações dos jogadores e mudança de estratégias ao longo da partida.

O confronto entre Fluminense e Cruzeiro , válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro , terminou em 1 a 1 no Mineirão , refletindo um duelo intenso e equilibrado.

O lateral‑direito do Fluminense destacou que o jogo impõe suas próprias regras e que, para obter vantagem, a equipe precisa driblar os méritos do adversário.

"Não tem como querer que o adversário faça o que é melhor para você. O Fluminense tem seus méritos. Temos que burlar esses méritos para conseguir tirar vantagem", afirmou o lateral‑direito, que ainda apontou que a ansiedade nos momentos finais pode ser decisiva para melhorar o resultado. O atacante Fagner, por sua vez, elogiou o desempenho coletivo, ressaltando a dedicação, o ritmo e a geração de oportunidades, apesar da equipe não ter conseguido a vitória almejada.

"O desempenho foi muito bom, a equipe se dedicou, correu, criou. Saímos satisfeitos pelo desempenho apesar de não termos conseguido o resultado que queríamos", completou o jogador. No primeiro tempo, o Cruzeiro dominou a posse de bola nos minutos iniciais, mas a primeira chance clara surgiu para o Fluminense. Em uma jogada de contra‑ataque, Serna recebeu dentro da área, mas a defesa de Otávio evitou o gol.

O Cruzeiro tentou responder com Romero, que rebateu um escanteio, mas o goleiro Fábio fez a primeira grande defesa da partida. Poucos minutos depois, Neyser teve uma oportunidade, mas seu chute foi para fora. O Fluminense voltou a ameaçar quando John Kennedy tentou encobrir o goleiro tricolor, mas a bola ultrapassou o travessão.

A partida ganhou força quando o atacante Jonathan Jesus, em um mano a mano dentro da área, driblou o defensor e deslocou o goleiro mineiro, abrindo o placar para o Cruzeiro com 1 a 0. A segunda etapa viu o Fluminense assumir a postura ofensiva, explorando a velocidade nas transições. O Cruzeiro, porém, respondeu com um ataque renovado, e Kaiki, de fora da área, provocou a defesa de Fábio com um chute que foi defendido.

A dificuldade de finalizar levou o Cruzeiro a buscar a criatividade de seu camisa 10, que cobrou falta da entrada da área. Matheus Pereira bateu forte, a bola desviou na barreira e terminou no fundo das redes, igualando o placar em 1 a 1. O empate trouxe uma mudança tática: o Fluminense passou a controlar a posse, enquanto o Cruzeiro apostou nos contra‑ataques.

Nos acréscimos, Otávio conseguiu evitar um gol de Serna dentro da pequena área, garantindo o fim da partida sem alterações no placar. Com o resultado, o Fluminense soma 31 pontos e permanece na terceira colocação, enquanto o Cruzeiro, agora com 34 pontos, cai para a 11ª posição da tabela





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