Fluminense concretiza contratação de Hulk e aposta no veterano para reforçar ataque na Libertadores

O Fluminense anunciou oficialmente a contratação de Hulk, que assinou contrato até 2027 após rescindir com o Atlético-MG. O atacante de 39 anos chega como principal reforço do ano e terá como desafio se adaptar ao esquema tático do técnico Luis Zubeldía. A chegada de Hulk é vista como crucial para a disputa da Libertadores, e o Fluminense precisa avançar às oitavas de final para poder usufruir do novo jogador na competição.

A trajetória de Hulk no Fluminense pode ser comparada a uma trilogia cinematográfica, com altos e baixos que culminaram em um final feliz. A primeira tentativa de contratação, em janeiro, parecia destinada ao fracasso, mas uma reviravolta nas últimas semanas permitiu que o clube concretizasse a chegada do atacante de 39 anos.

O anúncio oficial ocorreu nesta terça-feira, com Hulk assinando um contrato até 31 de dezembro de 2027, após rescindir com o Atlético-MG, onde se tornou um ídolo e conquistou inúmeros títulos. A chegada de Hulk é vista como a principal contratação do ano pelo Fluminense, que busca reforçar seu ataque para a disputa da Libertadores.

O jogador, que atuou como ponta-direita na maior parte da carreira, passou a jogar como centroavante nos últimos anos e terá como concorrentes diretos John Kennedy e Castillo pela vaga titular. O técnico Luis Zubeldía terá que adaptar o esquema tático para acomodar o novo reforço, que tem características distintas dos outros atacantes. Rodrigo Coutinho, comentarista do Grupo Globo, destaca que Hulk circula mais pelo campo e precisa de jogadores que ofereçam suporte para suas jogadas.

A expectativa é de que o veterano atue mais próximo do gol, mas sua capacidade de movimentação ainda pode ser um trunfo em situações ofensivas. No entanto, os torcedores terão que esperar até depois da Copa do Mundo para ver Hulk em ação, já que a janela de transferências só abre em junho.

A contratação de Hulk é vista como um reforço crucial para a disputa da Libertadores, e o Fluminense precisa avançar às oitavas de final para poder usufruir do novo jogador na competição. O jogo contra o Independiente Rivadavia, na Argentina, é decisivo para o time, que busca se recuperar da derrota em casa e aumentar suas chances de classificação.

Hulk chegará ao Rio no início da próxima semana para se integrar ao elenco e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16 de maio, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Hulk, que vestirá a camisa 7, disse estar ansioso para contribuir com o time e levar o Fluminense a grandes conquistas.

O atacante, que foi revelado pelo Vitória e teve passagens por clubes como Porto, Zenit e Shanghai SIPG, também destacou sua trajetória na seleção brasileira, onde disputou a Copa do Mundo de 2014 e conquistou a Copa das Confederações de 2013. Pelo Atlético-MG, Hulk fez 140 gols e deu 56 assistências, consolidando-se como um dos principais jogadores do clube





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fluminense Hulk Atlético-MG Libertadores Futebol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estácio de Sá define enredo para 2027Formado em jornalismo pela FACHA (Faculdades Integradas Hélio Alonso), voltou ao DIA em 2021 como repórter do Núcleo Especial. Atualmente é um dos editores do jornal. Antes, foi assessor de imprensa da escola de samba Portela e do Museu do Samba.

Read more »

Trump busca acordo sobre minerais críticos com Lula antes de 2027Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Copa do Mundo de 2027: Investimento bilionário da FIFA e o fenômeno feminino no BrasilCrescimento da modalidade feminina impulsiona interesse do público e do mercado, acelerando uma disputa por audiência no Brasil; entenda.

Read more »

Flamengo anuncia renovação com Bruno Henrique até o final de 2027Atacante tinha contrato até o fim desta temporada, e chegará a nove anos no rubro-negro

Read more »

Lula já virou pato manco ou deixará para 2027?Maior responsável pela rejeição a Messias, presidente corre o risco de esvaziamento no fim do mandato ou se mostrar inviável mesmo com reeleição

Read more »

Flamengo anuncia renovação com Bruno Henrique até o final de 2027Atacante tinha contrato até o fim desta temporada, e chegará a nove anos no rubro-negro

Read more »