Florentino Pérez vence eleição histórica do Real Madrid e projeta novos planos para o clube

Florentino Pérez recebe 65% dos votos na primeira disputa presidencial do Real Madrid em 20 anos, promete transformar Valdebebas em centro social e mantém o modelo de propriedade dos sócios, enquanto rival Enrique Riquelme critica proposta de venda de participação externa.

Florentino Pérez sobreviveu à primeira disputa presidencial genuína do Real Madrid em duas décadas, garantindo mais quatro anos no comando do clube, apesar de que mais de um terço dos sócios votantes apoiou o seu adversário.

O magnata da construção civil, de 79 anos, foi declarado vencedor pela própria televisão do Real Madrid, enquanto Enrique Riquelme, magnata das energias renováveis, reconheceu a derrota pouco antes da divulgação oficial dos resultados. Pérez recebeu 65% dos votos, de acordo com a apuração oficial, enquanto Riquelme ficou com 35% do total de 33 555 sócios que votaram no centro de treinamento de Valdebebas, nos arredores de Madrid.

Riquelme, ao ser questionado pelos repórteres, parabenizou a campanha de Pérez, afirmando que o clube não ficará mais duas décadas sem eleições, e lamentou a disparidade de votos. A vitória foi celebrada em um discurso ao público, realizado num hotel da capital espanhola, onde Pérez descreveu o resultado como "extraordinário" e ressaltou que o Real Madrid deu ao mundo um exemplo de transparência e harmonia.

Ele ressaltou que o clube venceu em todas as categorias, incluindo as faixas etárias, e alcançou o segundo melhor resultado histórico nas eleições do clube. Pérez convocou as eleições para 12 de maio, apesar de ainda ter dois anos de mandato, justificando a decisão após duas temporadas consecutivas sem títulos para o maior vencedor da Champions League, enquanto o rival Barcelona conquistou dois títulos seguidos da LaLiga.

Durante o discurso, Pérez também delineou uma série de projetos ambiciosos para o futuro do Real Madrid. Entre as propostas estão a transformação de Valdebebas num verdadeiro centro social, com hotel, piscinas, academia e uma arena com capacidade para 15 000 espectadores, que poderia ser utilizada tanto pelo time de basquete do clube como para grandes concertos.

Além disso, prometeu a criação de uma subsidiária que permitiria a investidores externos adquirir até 5% do clube, algo que Riquelme rejeitou veementemente, acusando Pérez de tentar privatizar a entidade. O presidente reiterou que o modelo de propriedade dos sócios permanecerá intacto e que qualquer mudança nos estatutos exigirá aprovação numa assembleia geral extraordinária.

Ele ainda indicou que, caso fosse reeleito, os primeiros reforços seriam os zagueiros Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, e reconheceu o interesse em contratar José Mourinho, embora reconheça que a rescisão do contrato atual envolveria um pagamento de 15 milhões de euros. Por fim, destacou que o Real Madrid registrou uma receita de 1,19 bilhão de euros na temporada 2024‑25, sendo avaliado pela Forbes como um dos clubes mais valiosos do planeta





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