Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid desde 2009, foi reeleito com cerca de 67% dos votos, superando o empresário Enrico Riquelme. O mandatário seguirá no cargo até 2030.

Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real Madrid nas eleições deste domingo (7) com cerca de 67% dos votos, desbancando o adversário da oposição, o empresário Enrico Riquelme .

O mandatário, que comanda o clube de forma ininterrupta desde 2009, seguirá no cargo até 2030.

"É um resultado extraordinário. Poderia ter sido ainda melhor, pois quase mil votos foram invalidados, e vamos recorrer porque acreditamos que fizemos o correto. Demos um exemplo para o mundo de transparência e convivência", afirmou, após o pleito que reuniu mais de 30 mil sócios merengues





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