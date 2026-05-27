Flamengo x Palmeiras: Árbitro é hostilizado em avião, time reserva joga e seca rivais

O árbitro do Flamengo x Palmeiras foi hostilizado em um avião, e a equipe rubro-negra jogou com time reserva, vencendo o Cusco por 3 a 0 e garantindo o primeiro lugar do Grupo A da Libertadores. O jogo foi marcado por dificuldades para transformar posse de bola em chances claras e vaias durante boa parte do primeiro tempo.

Árbitro de Flamengo x Palmeiras é hostilizado em avião: 'Pilantra' Equipe, que já tinha garantido o primeiro lugar do Grupo A da Libertadores , joga com time reserva e agora seca Rosario Central e Independiente Rivadavia por melhor campanha como líder do Grupo A . Mas isso nada teve a ver com a vitória por 3 a 0 sobre o Cusco na noite desta terça-feira, no Maracanã.

A classificação já estava definida antes de a bola rolar. Bruno Henrique marcou duas vezes, e Lucas Paquetá fechou a conta. Leonardo Jardim mandou a campo um time reserva. Entre os 11 iniciais, apenas Danilo representava os convocados pela seleção brasileira.

Lucas Paquetá jogou por 20 minutos. Léo Pereira e Alex Sandro ficaram no banco. Os quatro se apresentam na Granja Comary nesta quarta-feira.no fim de semana, o Flamengo ouviu vaias durante boa parte do primeiro tempo no Maracanã. Apesar do domínio territorial, o time encontrou dificuldades para transformar posse de bola em chances claras e esbarrou na boa atuação do goleiro Vidal.

A primeira grande oportunidade veio cedo, quando Gamarra salvou praticamente em cima da linha uma finalização de De La Cruz. Aos 24 minutos, Emerson Royal cruzou rasteiro, a defesa afastou parcialmente e Evertton Araújo acertou o travessão em chute de fora da área. Mesmo acuado, o Cusco assustou antes do intervalo. Aos 43, Colitto puxou contra-ataque, e a bola passou por Ruidíaz e Manzaneda até chegar em Nicolás Silva, que finalizou para boa defesa de Andrew.

Nos acréscimos, o Flamengo empilhou oportunidades em sequência. Evertton Araújo parou em Vidal, Danilo também viu o goleiro salvar, e Ayrton Lucas desperdiçou a sobra ao finalizar mal. O cenário mudou após o intervalo. Logo nos primeiros minutos, Colitto voltou a assustar em chute de média distância.

O Flamengo respondeu aos 10, quando Bruno Henrique roubou a bola no meio-campo e iniciou jogada que terminou em defesa de Vidal após finalização de Luiz Araújo. A pressão rubro-negra aumentou na reta final. Pedro teve chance clara dentro da área após cruzamento de Ayrton Lucas, mas desperdiçou. O gol finalmente saiu aos 34 minutos.

Após jogada confusa dentro da área, a bola sobrou para Bruno Henrique, que aproveitou o bate-rebate para estufar as redes e aliviar a tensão no Maracanã. Aos 38, o Flamengo ampliou. Após jogada de Plata, a bola ficou com Bruno Henrique, que fez mais um. Nos minutos finais, o Flamengo seguiu pressionando e chegou ao terceiro gol após toque de mão de Ampuero dentro da área.

Lucas Paquetá cobrou o pênalti com categoria, deslocou Vidal e fechou a vitória rubro-negra. Ainda houve tempo para Lucas Paquetá marcar mais um, mas o lance acabou anulado por impedimento. - Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Pedro), Saúl (Lucas Paquetá) e De la Cruz (Samuel Lino); Plata, Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Luiz Araújo (Erick Pulgar). Técnico: Leonardo Jardim.

- Vidal; Ruidías, Fuentes, Gamarra e Zevallos; Diego Soto (Velenzuela), Carlos Diez (Ampuero) e Carabajal; Colitto, Manzaneda (Colman) e Nicolás Silva (Tévez). Técnico: Alejandro Orfila. Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie





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