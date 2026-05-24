Flamengo x Palmeiras: Paulinho incomoda atletas rubro-negros e vira tumulto no gramado

O clima esquentou após a revolta dos jogadores do Flamengo durante a comemoração do gol do camisa 10. De forma eufórica, Paulinho fez sinal para a torcida rubro-negra ficar em silêncio e vibrou em direção aos torcedores. O fato incomodou os atletas rubro-negros, que partiram para cima do adversário para tirar satisfação. O movimento foi liderado por De la Cruz, o primeiro a demonstrar incômodo com a postura de Paulinho. Apesar de muitos empurrões e troca de xingamentos, nenhuma agressão aconteceu na confusão. Nas redes sociais, imagens do embate entre as duas equipes viralizaram nas redes sociais. Veja abaixo: Como foi Flamengo x Palmeiras? Desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', assim como no início da partida, o voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com , por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. , que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para , ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negra, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

O clima esquentou após a revolta dos jogadores do Flamengo durante a comemoração do gol do camisa 10. De forma eufórica, Paulinho fez sinal para a torcida rubro-negra ficar em silêncio e vibrou em direção aos torcedores.

O fato incomodou os atletas rubro-negros, que partiram para cima do adversário para tirar satisfação. O movimento foi liderado por De la Cruz, o primeiro a demonstrar incômodo com a postura de Paulinho. Apesar de muitos empurrões e troca de xingamentos, nenhuma agressão aconteceu na confusão. Nas redes sociais, imagens do embate entre as duas equipes viralizaram nas redes sociais.

Veja abaixo: Como foi Flamengo x Palmeiras? Desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar.

Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', assim como no início da partida, o voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com , por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol.

, que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para , ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado





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