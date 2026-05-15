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Flamengo vive com ajustes após eliminação precoce na Copa do Brasil

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Flamengo vive com ajustes após eliminação precoce na Copa do Brasil
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📆5/15/2026 11:58 PM
📰JornalOGlobo
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A sequência invicta do Flamengo não dera importância em meio à frustração de perder a Copa do Brasil em uma fase tão precoce. O time já vinha enfrentando problemas, mas o desempenho jamais melhorou, revelando fragilidades em setores como defesa e finalização. As baixas no meio-campo e o fator Copa do Mundo podem ser determinantes para o futuro do time.

Problemas vinham sendo relevados em meio a sequência invicta, mas Jardim precisará trabalhar em ajustes em uma temporada que passa a ter apenas duas competições para o rubro-negro.

A eliminação precoce do Flamengo na Copa do Brasil expôs fragilidades em todos os setores do time, especialmente na defesa e na finalização. Mesmo com uma sequência invicta, problemas como baixa conversão de gols e instabilidade defensiva se destacaram. Sem Arrascaeta e Paquetá, o meio-campo sofre baixas, e Jardim precisará de ajustes para as próximas competições, contando apenas com Libertadores e Brasileirão.

A questão mais comentada nas últimas semanas é a deficiência no aproveitamento de finalizações, mas é preciso apontar a fragilidade defensiva. O setor demorou cinco jogos até ser vazado sob o comando do treinador português, mas, desde a derrota para o Bragantino, no início de abril, são nove gols sofridos em 11 partidas, sendo que a meta de Rossi só passou intacta em quatro delas.

Na última quinta-feira, o gol sofrido com apenas seis minutos de jogo no Barradão desmontou a estratégia coletiva inicial. Nesta temporada, o rubro-negro só tem a Libertadores e o Brasileirão na temporada. Leonardo Jardim precisará fazer ajustes

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