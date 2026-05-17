O Flamengo enfrentará o Athletico no Brasileiro, com desfalques e dúvidas no meio de campo. A peça mais 'inteira' do setor é Carrascal, mas o meia vem fazendo temporada muito irregular e ainda não apresentou o mesmo nível de 2025.

Três dias após eliminação da Copa do Brasil, Flamengo visita o Athletico com desfalques e dúvidas no meio de campo. Peça mais 'inteira' do setor é Carrascal , mas o meia vem fazendo temporada muito irregular e ainda não apresentou o mesmo nível de 2025.

Jorginho e Evertton Araújo estão suspensos e não enfrentam o Athletico hoje, às 19h30, na Arena da Baixada, pelo Brasileiro. Sem a dupla de volantes titular nas últimas seis partidas, o técnico Leonardo Jardim tem no meio-campo o problema mais importante a resolver para levar o Flamengo à vitória. Ele precisará superar uma série de desafios físicos e técnicos.

A peça mais 'inteira' do setor é Carrascal, mas o meia vem fazendo temporada muito irregular e ainda não apresentou o mesmo nível de 2025. Com a responsabilidade de substituir Arrascaeta, que fraturou a clavícula direita, o colombiano até marcou o gol do triunfo sobre o Grêmio, no último fim de semana, mas regrediu contra o Vitória, quinta-feira: o principal articulador da equipe foi nulo na eliminação na Copa do Brasil.

O entorno de Carrascal poderá fazer muita diferença no seu desempenho, mas ainda não se sabe qual será a dupla de volantes. Em tese, os únicos à disposição são De La Cruz e Saúl. Porém, nenhum deles saiu do banco de reservas no Barradão, e o gramado sintético de Curitiba levanta questionamentos sobre o condicionamento de ambos. O uruguaio sofre com dor crônica no joelho direito e costuma ser vetado de jogos no piso artificial.

Só jogaria no sacrifício, como aconteceu na altitude de Cusco, pela Libertadores. Já o espanhol ainda não está 100% após a cirurgia no calcanhar esquerdo no início do ano. O sintético também não é o melhor ambiente para ele jogar por 90 minutos. Este contexto pode fazer com que Erick Pulgar e Lucas Paquetá voltem a ser acionados.

O primeiro é desfalque desde o início de abril por conta de uma lesão no ombro direito, e o segundo está fora há quase um mês com problema muscular na coxa esquerda. Desde o início da semana, ambos fizeram atividades com o restante do grupo no Ninho do Urubu, e a projeção ideal era que voltassem na próxima semana, quando o Flamengo encara Estudiantes (Libertadores) e Palmeiras (Brasileirão).

Porém, pode ser preciso apressar a volta e colocá-los para ganhar ritmo de jogo contra o Athletico. Para Paquetá, há o incentivo de ser visto pelo técnico Carlo Ancelotti, que vai ao jogo em Curitiba na véspera de convocar a seleção brasileira para a Copa do Mundo, amanhã. Além dele, também vivem a expectativa de serem chamados Danilo, Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Pedro





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flamengo Athletico Brasileiro Carrascal Jorginho Evertton Araújo Suspensos Dupla De Volantes Desafios Físicos E Técnicos Entorno De Carrascal Erick Pulgar Lucas Paquetá Desfalque Desde O Início De Abril Projeção Ideal Era Que Voltassem Na Próxima Se Pressionar A Volta E Colocá-Los Para Ganhar Ri Carlo Ancelotti Copa Do Mundo Copa Do Brasil Libertadores Brasileirão

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo volta a sofrer com falta de pontaria, e Danilo admite: 'Precisa ter atenção' | FlamengoRubro-Negro finalizou 26 vezes em derrota por 2 a 0 que o eliminou da Copa do Brasil

Read more »

Athletico-PR x Flamengo: confrontos históricos, temporada vai e vemEste jogo marca o reencontro entre Athletico-PR e Flamengo no Campeonato Brasileiro 2026. Com sete décadas de duelos diretos, o Flamengo lidera o confronto com 32 vitórias, 19 empates e apenas 28 triunfos para o Athletico. A última vez que as equipes jogaram no Brasileiro, o Furacão ganhou por 3 x 0, sinal de força quando o Athletico acerta o plano de jogo. No entanto, o Flamengo tem negócios na Bavara e mostra força em jogos diretos, com destaque para uma goleada de 4 x 0 sobre o Atlético-MG em 2026 e vitória por 1 x 0 sobre o Grêmio em 2027. Com a eliminação da Copa do Brasil e a busca por títulos, as expectativas são nuvens cinzentas sobre o Rubro-Negro carioca. Estoque emocional indisponível por conta da derrota na eliminação na Copa do Brasil, por 2 x 0, e a atitude do Furacão dependerá do momento coletivo das últimas rodadas, contra o Grêmio, em São Januário transferiu o futebol brasileiro após a derrota por 4 x 0 visitante. O técnico Odair Hellmann deve manter a base que tem se destacado nas últimas rodadas, enquanto Leonardo Jardim poupou alguns titulares pela derradeira rodada, mas quase todo titulares atuarão na equipe. Todo mundo poderá estar cansado após a Sendo o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira passada. A expectativa é que Jardim posicione o que tem de melhor para responder à eliminação no jogo de domingo, enquanto Hellmann devePRESCREVER A BASE QUE PROCURÁ YANGRE NAS ÚLTIMAS RODADAS COM O SCHEMA 3-4-2-1 QUE TEM SE OUTRO SENDO A MARCA DA EQUIPE EM CASA.

Read more »

Casagrande critica atuação do Flamengo em Salvador: 'Nem parecia um time técnico' | FlamengoClube carioca foi eliminado na Copa do Brasil

Read more »

Em Curitiba, Ancelotti assistirá a jogo do Flamengo, que tem sete nomes na pré-lista | FlamengoA partida acontecerá na véspera da convocação para a Copa do Mundo

Read more »