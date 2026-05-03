Flamengo vence Vasco em clássico polêmico no Maracanã

Flamengo supera o Vasco por 2 a 0 em partida marcada por arbitragem contestada e desfalques importantes. Pedro marca o gol da vitória.

O clássico carioca entre Flamengo e Vasco , disputado neste domingo no Maracanã , foi palco de um jogo tenso e controverso, marcado por decisões polêmicas da arbitragem e um resultado que amplia a distância entre as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro .

A partida, válida pela 14ª rodada, terminou com a vitória do Flamengo por 2 a 0, com gols que inflamaram a torcida rubro-negra e acenderam o debate sobre a performance do árbitro Wilton Pereira Sampaio, um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo. A atuação de Sampaio gerou insatisfação entre os torcedores do Flamengo, especialmente em um lance no final do primeiro tempo, quando uma falta marcada contra Samuel Lino frustrou uma possível jogada de vantagem que poderia ter ampliado a vantagem do time da casa.

A discussão sobre a arbitragem, no entanto, não ofuscou o brilho de Pedro, autor de um golaço que abriu o placar e consolidou a vitória do Flamengo. O Flamengo entrou em campo com desfalques importantes, como Arrascaeta, que se recupera de uma fratura na clavícula direita após passar por cirurgia, e Lucas Paquetá e Erick Pulgar, ambos lesionados. Jorge Carrascal também ficou de fora devido a suspensão.

Apesar das ausências, o técnico conseguiu montar uma equipe competitiva, com Bruno Henrique retornando aos gramados após um trauma na perna direita. A escalação do Flamengo também teve a expectativa em torno de Royal e Léo Pereira. Royal aguardava a utilização de uma máscara protetora para a fratura no nariz, enquanto Léo Pereira passaria por uma nova avaliação devido a um corte na perna. Ambos, no entanto, demonstraram condições de atuar e foram importantes na defesa rubro-negra.

A vitória sobre o Vasco representa um alívio para o Flamengo, que vinha de um empate na Libertadores contra o Estudiantes, e impulsiona a equipe na busca pelo topo da tabela. A partida também serviu como preparação para os próximos desafios, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na competição continental. A torcida rubro-negra, presente em grande número no Maracanã, celebrou a vitória e a atuação da equipe, demonstrando o apoio incondicional ao time em busca de mais conquistas.

Enquanto o Flamengo enfrentava dificuldades com desfalques, o Vasco chegou ao clássico embalado pela vitória convincente sobre o Olimpia na Sul-Americana, um resultado que elevou a moral da equipe e reacendeu a esperança dos torcedores. O técnico vascaíno optou por poupar alguns jogadores, visando preservar seus principais nomes para o clássico. Andrés Gómez, Cuiabano e Thiago Mendes foram preservados por questões físicas, com apenas Cuiabano sendo considerado um desfalque certo para a partida.

A estratégia do treinador visava garantir que o Vasco estivesse em sua melhor forma para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Apesar da derrota, a equipe vascaína demonstrou garra e determinação em campo, buscando o empate até o final da partida. Atualmente, o Vasco ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, e a derrota para o Flamengo pode impactar a sua posição na tabela. A equipe vascaína, no entanto, segue focada em seus objetivos e busca se recuperar nas próximas rodadas.

É importante ressaltar que o jogo de apostas é restrito a maiores de 18 anos e deve ser praticado com responsabilidade. A paixão pelo futebol e a emoção do clássico devem ser apreciadas de forma consciente e segura





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flamengo Vasco Campeonato Brasileiro Maracanã Futebol Arbitragem Pedro Arrascaeta Libertadores Sul-Americana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIA e Flamengo promovem mobilização no Maracanã para ampliar divulgação de crianças desaparecidasAção no clássico entre Flamengo e Vasco exibirá fotos no gramado e nos telões do estádio

Read more »

Contra o Flamengo, Léo Jardim alcança marca histórica pelo VascoNeste domingo, ao entrar em campo contra o Flamengo, Léo Jardim atinge uma marca histórica com a camisa do Vasco da Gama.

Read more »

Ancelotti comparece ao Maracanã para acompanhar Flamengo e VascoTécnico fará convocação para Copa do Mundo no dia 18

Read more »

A duas semanas da convocação para a Copa, Ancelotti vai ao Maracanã ver Flamengo e VascoTreinador da Seleção Brasileira assiste à partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão, a duas semanas da convocação para a Copa do Mundo

Read more »

Flamengo vence Vasco com gol de Pedro e Ancelotti acompanha de pertoFlamengo abre o placar no clássico contra o Vasco no Maracanã com gol de Pedro. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, está presente no estádio observando possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026.

Read more »

Flamengo vence Vasco por 1 a 0 em clássico do BrasileirãoO Flamengo lidera o clássico contra o Vasco por 1 a 0, com um golaço de Pedro, em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro enfrenta desfalques, enquanto o Vasco chega motivado após vitória na Sul-Americana. A partida é transmitida pela Globo, Sportv e Premiere.

Read more »