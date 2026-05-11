Flamengo vence o Grêmio e avança para 30 pontos, mas não pensa em Palmeiras

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, analisou o desempenho ofensivo da equipe após a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jesus apontou o baixo aproveitamento ofensivo como um ponto negativo na atuação, mas ressaltou que a vitória é extremamente merecida pelo trabalho realizado nas duas etapas. O Rubro-Negro chegou aos 30 pontos e agora se aproxima do líder Palmeiras, que soma 34. O treinador, no entanto, afirmou que a equipe não está focada na disputa com o Alviverde, mas sim em conquistar em cada jogo os três pontos em disputa.

O treinador do Flamengo , Jorge Jesus, analisou o desempenho ofensivo da equipe após a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro .

Jesus apontou o baixo aproveitamento ofensivo como um ponto negativo na atuação, mas ressaltou que a vitória é extremamente merecida pelo trabalho realizado nas duas etapas. O Rubro-Negro chegou aos 30 pontos e agora se aproxima do líder Palmeiras, que soma 34. O treinador, no entanto, afirmou que a equipe não está focada na disputa com o Alviverde, mas sim em conquistar em cada jogo os três pontos em disputa





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