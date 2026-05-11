Flamengo vence Grêmio em Porto Alegre e decide vaga na Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre e garantiu uma vaga na Copa do Brasil contra o Vitória após um triunfo por 2 a 1 na partida de ida.

O Flamengo dominou o Grêmio em Porto Alegre e venceu por 1 a 0 com um gol de Carrascal no segundo tempo. Em um jogo de amplo domínio contra o Grêmio, o rubro-negro garantiu a vitória por 1 a 0 devido a um golaço de Carrascal aos 22 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time treinado por Leonardo Jardim chegou a 30 pontos e se aproximou do líder Palmeiras, que empatou com o Remo. Em 34 pontos, ambos seguem em luta pelo título brasileiro. O Grêmio foi inofensivo, enquanto o Flamengo encontrou espaços, mas pecou na precisão. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR e decide vaga na Copa do Brasil contra o Vitória. No jogo de ida, venceu por 2 a 1





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flamengo Gremio Porto Alegre Leonardo Jardim Copa Do Brasil Goleiro Marca No Segundo Tempo Foram Muitas Oportunidades Perdidas Precisão Faltou Desperdiçou Chances Foram Muitos Espaços Para Finalizar Atletico-PR Viçosa La Liga Rashford Ferran Torres

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo põe força fora de casa à prova contra Grêmio invictoFlamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo (10), às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Read more »

Grêmio 4 x 1 Flamengo no Brasileirão 2009: relembre o jogoRelembre a goleada do Grêmio por 4 a 1 contra o Flamengo no Brasileirão 2009. Assista ao vídeo e veja os gols de Jonas no Estádio Olímpico.

Read more »

Gremio x Flamengo: dalies fortes em Porto AlegreO duelo entre os dois times mais titicais da profissionalização, Grêmio e Flamengo, promete emoção. Após a confusão ocorrida em Medellín e um compromisso final em casa, os dois times quiserão mostrar que são os melhores. Por isso, quem será o grande campeão?

Read more »

Flamengo domina o Grêmio, vence e se aproxima do líder PalmeirasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »