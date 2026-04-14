Head Topics

Flamengo Vence Fluminense em Clássico Marcante com Destaque para Pedro e Samuel Lino

Esportes News

Flamengo Vence Fluminense em Clássico Marcante com Destaque para Pedro e Samuel Lino
FlamengoFluminenseClássico
📆4/14/2026 11:48 AM
📰Lance!
111 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 83% · Publisher: 51%

O Flamengo conquistou uma importante vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, em um clássico eletrizante, com atuação de gala de Pedro e Samuel Lino. Os dois gols de Pedro e as duas assistências de Lino foram determinantes para o triunfo rubro-negro, que teve grande repercussão internacional. A partida foi marcada por lances emocionantes e demonstrou a força do Flamengo.

A vibrante vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1, no clássico disputado na noite de domingo (12), transcendeu as fronteiras nacionais e conquistou repercussão internacional. O triunfo, marcado por dois golaços de Pedro e duas assistências precisas de Samuel Lino , demonstrou a força e a determinação do Rubro-Negro em campo. A atuação de Pedro , mais uma vez decisiva, e a performance inspirada de Samuel Lino foram os grandes destaques da partida, evidenciando a capacidade do Flamengo de impor seu ritmo e sua qualidade técnica. A torcida, em êxtase, celebrou a vitória em grande estilo, reconhecendo o empenho e a dedicação dos jogadores em cada lance da partida. O jogo, um verdadeiro espetáculo, manteve os torcedores na expectativa, com lances emocionantes e reviravoltas que intensificaram a rivalidade entre os clubes. A vitória , além de garantir importantes pontos no campeonato, reforça a confiança da equipe e impulsiona o Flamengo em busca de seus objetivos na temporada.

A ascensão de Samuel Lino, após um período de altos e baixos desde sua chegada ao Flamengo, tem sido um dos pontos altos da equipe. A performance consistente do jogador, especialmente neste clássico, tem demonstrado sua evolução e adaptação ao estilo de jogo do time. Sob a orientação do técnico, Lino tem se mostrado mais confiante e assertivo em campo, aproveitando ao máximo as oportunidades de criar jogadas e contribuir com assistências cruciais. A parceria com Pedro tem sido fundamental para o sucesso do ataque rubro-negro, com ambos os jogadores mostrando uma grande sintonia e capacidade de finalização. A temporada de 2026, que se vislumbra no horizonte, parece promissora para o jogador, que tem a chance de consolidar seu nome na equipe e se tornar um dos principais pilares do Flamengo. A torcida, que antes questionava o desempenho de Lino, agora celebra suas atuações e reconhece seu valor para o time. A evolução do jogador é um exemplo de perseverança e dedicação, mostrando que o trabalho árduo e a confiança no potencial individual podem levar ao sucesso.

Desde o início da partida, o Flamengo demonstrou sua superioridade em campo, controlando as ações e impondo seu ritmo de jogo. O primeiro gol, uma pintura de Pedro aproveitando um erro da defesa do Fluminense, abriu o placar e deu confiança ao time. A jogada, iniciada por um passe preciso de Samuel Lino, evidenciou a qualidade técnica dos jogadores e a estratégia bem definida do técnico. No segundo tempo, mesmo com a reação do Fluminense, o Flamengo manteve a intensidade e ampliou o placar com mais um gol de Pedro, novamente com assistência de Samuel Lino. A jogada, desta vez, com um cruzamento de trivela de Lino, mostrou a versatilidade e a criatividade do jogador. O Fluminense, tentando reagir, diminuiu o placar, mas a defesa do Flamengo, com o goleiro Rossi em destaque, soube segurar a pressão e garantir a vitória. O jogo foi marcado por momentos de grande emoção, com lances de perigo de ambos os lados, mas a superioridade do Flamengo foi evidente. A atuação do time, com destaque para Pedro e Samuel Lino, demonstra a força e a determinação do Rubro-Negro em busca de seus objetivos na temporada

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Flamengo Fluminense Clássico Pedro Samuel Lino Futebol Vitória Gols Assistências Brasileirão

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Torcedores reagem a golaço de Pedro em Fluminense x Flamengo: ‘Absurdo’Torcedores reagem a golaço de Pedro em Fluminense x Flamengo: ‘Absurdo’Atacante abriu o placar no clássico carioca e virou assunto nas redes sociais
Read more »

Com Pedro iluminado, Flamengo vence o Fluminense e assume a vice-liderançaCom Pedro iluminado, Flamengo vence o Fluminense e assume a vice-liderançaEm clássico eletrizante, Flamengo derrota o Fluminense por 2 a 1, com destaque para a atuação brilhante de Pedro, que marcou dois gols e liderou o ataque rubro-negro. Apesar da pressão final do Fluminense, o Flamengo garantiu a vitória e a vice-liderança do Brasileirão.
Read more »

Brasileirão: Flamengo bate Fluminense com show de Pedro e sobe para 2ºBrasileirão: Flamengo bate Fluminense com show de Pedro e sobe para 2ºSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Com show de Pedro, Flamengo supera o Fluminense e assume a vice-liderança do Campeonato BrasileiroCom show de Pedro, Flamengo supera o Fluminense e assume a vice-liderança do Campeonato BrasileiroCentroavante marcou dois gols contra o seu ex-clube, que até reagiu no segundo tempo, mas foi derrotado por 2 a 1
Read more »

Pedro brilha no Fla-Flu e garante vitória do Flamengo sobre o FluminensePedro brilha no Fla-Flu e garante vitória do Flamengo sobre o FluminenseCom dois gols de Pedro, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense reagiu no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota.
Read more »

Pedro Decisivo: Flamengo Vence Fluminense no Fla-Flu e Assume Vice-LiderançaPedro Decisivo: Flamengo Vence Fluminense no Fla-Flu e Assume Vice-LiderançaCom dois gols de Pedro, Flamengo derrota o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, conquista a vice-liderança do Brasileirão e mostra superioridade no clássico.
Read more »



Render Time: 2026-04-14 14:48:12