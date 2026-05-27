Flamengo vence Cusco por 3 a 0 e iguala melhor campanha na fase de grupos da Libertadores

Rubro-negro supera desempenho de 2022 e se aproxima da liderança geral da primeira fase com 16 pontos e saldo de 12 gols.

O Flamengo encerrou sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Cusco , do Peru, na noite desta terça-feira, no Maracanã.

O resultado não apenas confirmou a liderança do Grupo E com 16 pontos, mas também colocou o rubro-negro muito próximo de terminar a primeira etapa do torneio com a melhor campanha geral, algo que não acontecia desde 1984. O time comandado por Leonardo Jardim mostrou solidez defensiva e eficiência ofensiva, mesmo atuando com uma formação alternativa durante grande parte da partida.

A demora para abrir o placar, que só veio aos 34 minutos do segundo tempo, foi suprida pela entrada de jogadores decisivos, como Bruno Henrique, que marcou duas vezes, e Lucas Paquetá, que fechou a conta de pênalti. A campanha do Flamengo nesta fase de grupos é digna de nota não apenas pelos números, mas pelo contexto histórico.

Com 16 pontos e um saldo de gols de 12, a equipe superou o desempenho do time campeão invicto de 2022, que também somou 16 pontos, mas com saldo de nove gols. Em 2007, o rubro-negro alcançou os mesmos 16 pontos, porém com saldo de seis gols, o que foi amplamente superado agora.

Para encontrar uma campanha tão dominante, é preciso voltar a 1984, quando o Flamengo obteve cinco vitórias e um empate, mas com um sistema de pontuação diferente (dois pontos por vitória), o que resultou em 11 pontos na tabela. A diferença no saldo de gols também é gritante: naquela ocasião, o time marcou 11 gols e sofreu 4. O atual desempenho, com 16 gols marcados e apenas 4 sofridos, demonstra a evolução do elenco e a consistência tática de Jardim.

Agora, o Flamengo aguarda a conclusão dos outros grupos para confirmar se será o primeiro colocado geral, o que garantiria a vantagem de decidir todos os jogos do mata-mata em casa. A torcida já sonha com o pentacampeonato, e a diretoria projeta uma campanha que possa superar as marcas históricas. O próximo desafio será nas oitavas de final, onde o rubro-negro enfrentará um adversário ainda indefinido, mas a confiança está em alta.

A vitória sobre o Cusco, mesmo que modesta, mostrou que o time tem poder de reação e jogadores capazes de resolver momentos complicados. A combinação de experiência e juventude, aliada a um treinador que soube gerenciar o elenco, faz do Flamengo um forte candidato ao título. Com a melhor campanha da primeira fase desde 1984, o clube escreve mais um capítulo glorioso em sua história na Libertadores





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