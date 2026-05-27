Flamengo vence Cusco por 3 a 0 e fecha fase de grupos invicto

O Flamengo derrotou o Cusco por 3 a 0 no Maracanã, encerrando a fase de grupos da Copa Libertadores com 16 pontos e 100% de aproveitamento. Bruno Henrique marcou duas vezes e Lucas Paquetá converteu pênalti. O time agora se prepara para o Brasileirão.

O Flamengo confirmou sua supremacia na fase de grupos da Copa Libertadores ao derrotar o Cusco por 3 a 0 na noite desta terça-feira (26), no Estádio do Maracanã , no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Rubro-Negro encerrou sua participação invicto, com cinco vitórias e dois empates, totalizando 16 pontos e assumindo a melhor campanha geral do torneio. O jogo, válido pela sexta e última rodada do Grupo A, foi marcado pela paciência da equipe carioca, que só conseguiu abrir o placar aos 35 minutos do segundo tempo, após uma sequência de pressão sobre o time peruano. O primeiro tempo foi de domínio rubro-negro, com chances claras criadas desde o início.

Aos sete minutos, Ayrton Lucas avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Nico de la Cruz, que finalizou de primeira; o zagueiro Carlos Gamarra salvou em cima da linha. O Flamengo continuou insistindo, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Andy Vidal. Aos 25 minutos, Evertton Araújo acertou um chute de fora da área que carimbou a trave. Pouco depois, Emerson Royal recebeu livre e finalizou por cima.

Nos acréscimos, o time criou três oportunidades seguidas, mas Vidal defendeu todas. O Cusco, por sua vez, assustou apenas uma vez, com Nicolás Silva obrigando Andrew a fazer grande defesa. No segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim promoveu as entradas de Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro para aumentar o poder ofensivo. Aos sete minutos, Saúl cobrou falta perigosa e Vidal fez bela defesa.

Aos 11, Luiz Araújo chutou de canhota e o goleiro novamente evitou o gol. A pressão continuou até que, aos 29 minutos, Pedro deu lindo passe para Emerson Royal, que parou em mais uma defesa de Vidal. Aos 33, Pedro recebeu cruzamento e isolou uma chance clara na pequena área.

Finalmente, aos 35 minutos, o gol saiu: Paquetá finalizou, Vidal deu rebote, e Bruno Henrique aproveitou para marcar. Dois minutos depois, Bruno Henrique recebeu na área e bateu forte para ampliar. Nos acréscimos, pênalti de mão na área do Cusco, convertido por Paquetá, fechou o placar em 3 a 0. Com a vitória, o Flamengo mantém o foco no Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Coritiba no domingo (30), no Maracanã, antes da pausa para a Copa do Mundo





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flamengo Cusco Copa Libertadores Bruno Henrique Maracanã

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo x Cusco: onde assistir, escalações e arbitragem | FlamengoRubro-Negro já garantiu a classificação à próxima fase da Libertadores em primeiro lugar do grupo e busca a melhor campanha geral

Read more »

Petkovic elogia elenco do Flamengo e destaca jogadores na Copa: 'Invejado por muitos' | FlamengoSérvio também deu dica para Jorge Carrascal

Read more »

Com Cebolinha na lista, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Cusco | FlamengoAs duas equipes vão se enfrentar nesta terça-feira (26), a partir das 21h30, no Maracanã, pela Libertadores

Read more »

Flamengo vai enfrentar o Cusco com Andrew no lugar de Rossi e mais mudanças | FlamengoGoleiro só disputou camisas do Campeonato Carioca pelo Rubro-Negro

Read more »