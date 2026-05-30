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Flamengo vence Coritiba e Samuel Lino é destaque, enquanto Neymar confirma uso da camisa 10 na Copa do Mundo

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Flamengo vence Coritiba e Samuel Lino é destaque, enquanto Neymar confirma uso da camisa 10 na Copa do Mundo
FlamengoCoritibaSamuel Lino
📆5/30/2026 9:24 PM
📰JornalOGlobo
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O Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 no Maracanã, apesar de ter dez desfalques, graças à expulsão de Pedro Rocha. Samuel Lino foi o destaque, marcando dois gols e dando uma assistência. O time de Leonardo Jardim consolidou-se como vice-líder do Brasileirão com 34 pontos, antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 no Maracanã, apesar de ter dez desfalques, graças à expulsão de Pedro Rocha. Samuel Lino foi o destaque, marcando dois gols e dando uma assistência.

O time de Leonardo Jardim consolidou-se como vice-líder do Brasileirão com 34 pontos, antes da pausa para a Copa do Mundo. Além disso, o uso de inteligência artificial está ganhando popularidade entre os usuários, que recorrem a ela para planejar dietas e emagrecer.

No entanto, especialistas apontam falhas que podem levar a orientações perigosas e restrições alimentares inadequadas. Já na Copa do Mundo, Neymar confirmou o uso da camisa 10, igualando a marca de Pelé. A CBF também confirmou a lista de numeração do Brasil para a Copa do Mundo. Outras notícias incluem a morte de Julio Le Parc, um artista argentino da arte cinética, e a realização de um programa de TV sobre o Vinho do Porto

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