Flamengo vence Coritiba com gol de Samuel Lino e domina ofensivamente a partida

Na noite de [data], o Flamengo superou o Coritiba por 1 a 0 no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O único gol foi marcado por Samuel Lino, em chute de fora da área, após passe de Pedro. O time carioca controlou as ações ofensivas e criou várias oportunidades, mas contou apenas com a efetividade de Lino para definir o confronto. O Coritiba, apesar da disposição, pouco ameaçou e saiu derrotado.

A partida entre Flamengo e Coritiba apresentou um domínio claro do time carioca no aspecto ofensivo, que buscou o gol desde os primeiros minutos. O Flamengo criou diversas oportunidades claras de marcar, com finalizações de diferentes jogadores.

Emerson Royal tentou de fora da área com o pé direito, numa jogada iniciada por Everton Araújo. Em outra investida, Erick Pulgar, também de fora da área, recebeu passe de cabeça de Pedro e errou o alvo. Bruno Henrique, no meio da área, finalizou com o pé esquerdo após escanteio cobrado por Pulgar, mas a bola foi defendida.

Luiz Araújo, pela esquerda, chutou de pé esquerdo em assistência de Pedro, e o próprio Pedro, do lado esquerdo da área, finalizou com o pé direito, vendo seu arremesso ser bloqueado. Samuel Lino, pela esquerda, também tentou, com assistência de Ayrton Lucas, e Pedro, novamente, agora de fora da área com assistência de Luiz Araújo, errou o gol.

O Coritiba teve uma chance com Sebastián Gómez, que finalizou do lado esquerdo da área após cruzamento de Josué, proveniente de escanteio, mas o goleiro rubro-negro interveio. O gol da vitória do Flamengo saiu aos [inserir minuto do gol], quando Samuel Lino, de fora da área, recebeu passe de Pedro e disparou no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro adversário.

O resultado final foi Flamengo 1, Coritiba 0, refletindo a superioridade ofensiva da equipe da Gávea, que poderia ter convertido outras chances claras ao longo da partida





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