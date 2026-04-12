Flamengo vence clássico e assume vice-liderança em jogo eletrizante contra o Fluminense

Em um confronto emocionante, o Flamengo supera o Fluminense em um jogo repleto de lances de tirar o fôlego, garantindo a vice-liderança do campeonato. A partida foi marcada por gols, expulsão e muita emoção, evidenciando a rivalidade entre as equipes.

Em um jogo repleto de emoções e reviravoltas, o Flamengo conquistou uma vitória crucial contra o Fluminense , assumindo a vice-liderança do campeonato e demonstrando sua força e determinação em campo. A partida, marcada por lances de pura habilidade e momentos de tensão, evidenciou a qualidade das duas equipes e a rivalidade histórica que as envolve. O Flamengo começou o jogo com ímpeto, abrindo o placar logo aos sete minutos.

Samuel Lino interceptou um lançamento do goleiro Fábio e ajeitou a bola para Pedro, que, com uma finalização precisa e de cobertura, surpreendeu o goleiro adversário e balançou as redes. O Fluminense, por outro lado, sofreu com a perda de Lucho Acosta, um dos destaques da equipe, que precisou ser substituído após levar uma bolada na cabeça. Apesar da desvantagem, o Flamengo continuou pressionando e criando oportunidades de gol, com destaque para um chute de Plata que quase enganou o goleiro Fábio. No início do segundo tempo, a equipe rubro-negra ampliou sua vantagem com uma jogada espetacular. Ortiz lançou Samuel Lino na esquerda, que, com um cruzamento de trivela, encontrou Pedro, que marcou com o peito, consolidando a vantagem do Flamengo. O Fluminense tentou reagir, mas esbarrou na defesa sólida do Flamengo e nas defesas do goleiro Rossi. A equipe tricolor, no entanto, conseguiu diminuir a diferença com um gol de Savarino, aproveitando uma falha da zaga flamenguista e do goleiro Rossi. A partir daí, a partida ficou ainda mais disputada, com o Fluminense buscando o empate e o Flamengo se defendendo com garra. Nos acréscimos, Carrascal, do Flamengo, foi expulso após uma falta dura, mas o time rubro-negro conseguiu segurar a pressão nos momentos finais e garantir a vitória por 2 a 1. A vitória colocou o Flamengo na vice-liderança do campeonato, com 20 pontos, ultrapassando o próprio Fluminense, que agora ocupa a quinta posição nos critérios de desempate. A partida foi um verdadeiro teste para as duas equipes, demonstrando a importância da estratégia, da técnica e da determinação para alcançar a vitória





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