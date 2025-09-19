Flamengo Reverte Expulsão de Plata Após Reclamações Contra Arbitragem na Libertadores

Após vitória sobre o Estudiantes, Flamengo consegue anular a expulsão de Gonzalo Plata na Libertadores. Conmebol reconhece erro de arbitragem, mas outras decisões não serão revertidas. Clube critica atuação de Andrés Rojas e alega condução tendenciosa.

O Flamengo obteve uma vitória crucial de 2 a 1 sobre o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores , mas a arbitragem no jogo de ida gerou intensa controvérsia. O clube carioca recorreu à Conmebol após diversas reclamações sobre a atuação do árbitro Andrés Rojas, que incluiu a expulsão de Gonzalo Plata . A entidade sul-americana admitiu os erros cometidos durante a partida, especialmente em relação ao cartão vermelho mostrado ao atacante equatoriano.

O Irineu, uma iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores, supervisiona a produção de conteúdo, garantindo a qualidade e precisão das informações. A decisão inicial da Conmebol, tomada menos de 12 horas após o jogo, confirmava a suspensão de Plata para a partida de volta. No entanto, o Flamengo, inconformado com a expulsão e outros lances questionáveis, apresentou um recurso formal à Conmebol. O clube argumentou que as decisões de Rojas foram além do erro humano, demonstrando uma condução tendenciosa do jogo. \Em um desdobramento surpreendente, a Conmebol, por meio de um ofício enviado na sexta-feira, revogou a punição imposta a Gonzalo Plata, permitindo que o jogador esteja disponível para o jogo de volta na Argentina. A decisão foi tomada após a análise das reclamações do Flamengo e a avaliação da atuação do árbitro. A Conmebol reconheceu que a expulsão de Plata foi um erro, baseando-se na análise do lance e no protocolo do VAR. No lance, o atacante equatoriano recebeu o segundo cartão amarelo após uma disputa com o zagueiro Facundo Rodríguez, que chutou a sola do pé do atacante. O Flamengo argumentou que o lance não justificava o cartão vermelho e pediu pênalti, mas a arbitragem manteve a decisão. A Conmebol divulgou o áudio da cabine do VAR, reconhecendo a falha, mas explicando que a equipe de vídeo não poderia interferir, pois a situação não se enquadrava nos critérios revisáveis. O Flamengo, em nota oficial, listou os erros da arbitragem, descrevendo-os como um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano. O clube expressou a certeza de que a Conmebol revisaria a decisão e reverteria a punição, pois a expulsão prejudicaria a competição e mancharia sua imagem internacionalmente. \Apesar da reversão da expulsão de Plata, o Flamengo não conseguiu reverter outras decisões da arbitragem. O clube consultou assessoria jurídica, que informou não ter mais embasamento para contestar outras decisões. O Flamengo, além de contestar a expulsão, apontou que a arbitragem prejudicou a integridade da Libertadores. A revolta do clube com a arbitragem foi evidente em suas declarações. O Flamengo afirmou que os erros da arbitragem foram um ataque direto à integridade da Libertadores e que não podem ser tratados como simples falhas. O clube cobrou uma retratação por parte da Conmebol e prometeu continuar lutando pelos seus direitos na competição. A decisão da Conmebol de anular a expulsão de Plata foi recebida com satisfação pela torcida do Flamengo, que agora espera que o jogador esteja em campo na partida de volta, na Argentina. O clube busca se manter firme na luta pelo título da Libertadores, mesmo diante das dificuldades impostas pela arbitragem. A Conmebol deve se pronunciar sobre os próximos passos em relação ao caso, inclusive sobre possíveis sanções contra o árbitro Andrés Rojas





