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Flamengo presidente assume arrependimento por assinatura de Juninho

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Flamengo presidente assume arrependimento por assinatura de Juninho
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📆5/16/2026 6:31 PM
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O presidente do Flamengo, Luis Eduardo Baptista, assumiu arrependimento pela negociação do atacante Juninho, vendido para o Pumas, do México. Depois de defender a dispensação, o dirigente conta que não foi por causa do jogador, mas de uma falha amidala.

O presidente Luis Eduardo Baptista, do Flamengo, assumiu arrependimento em nome do clube pela negociação do atacante Juninho . O centroavante foi vendido para o Pumas , do México.

Contratado pelo Flamengo junto ao Qarabag, do Azerbaijão, Juninho chegou ao Rio de Janeiro sob certa desconfiança dos torcedores. A falta de paciência com o período de adaptação do atleta foi um dos motivos citados por Bap para 'justificar' o erro em dispensar o jogador. O presidente do Flamengo está satisfeito com as contratações que a empresa fez desde que ele assumiu o clube, exceto uma que não deu tão certo, como a do Juninho.

Bap entende que não foi por causa do atleta, mas um erro do lado da gestão. Léo Pereira demorou quanto tempo para ser abraçado pela torcida do Flamengo? Um ano e meio. Michael?

Mais de um ano. Rodinei? Quase dois. Pulgar?

Um ano. Esses jogadores chegaram ao Flamengo e enfrentam um nível de exposição, de cobrança e pressão enorme. Juninho, no entanto, foi contratado pelo Flamengo junto ao Qarabag, do Azerbaijão. Fez 32 jogos pelo clube do Rio de Janeiro, que atuaram 4 gols, sendo um na final do Campeonato Carioca e outro na estreia da equipe na Libertadores.

No México, o centroavante já balançou as redes sete vezes e é um dos destaques do Pumas, que luta pelo título da Liga MX

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