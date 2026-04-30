Flamengo pode perder Arrascaeta por lesão no ombro e fica em dúvida para clássico contra o Vasco

O meia uruguaio Arrascaeta sofreu uma lesão no ombro direito durante o jogo contra o Estudiantes e pode ficar fora do clássico contra o Vasco. O Flamengo aguarda exames para avaliar a gravidade do problema.

Rio de Janeiro - O Flamengo pode enfrentar um desfalque significativo nos próximos compromissos. O meia Arrascaeta , peça fundamental do time, sentiu fortes dores no ombro direito após um choque violento durante o jogo contra o Estudiantes, da Argentina, na noite desta quarta-feira (29), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores .

O incidente ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o jogador uruguaio caiu de forma desconfortável no gramado após uma dividida com o volante Piovi, do Estudiantes. O trauma no ombro direito gerou preocupação imediata no clube rubro-negro. Arrascaeta recebeu atendimento médico em campo, mas não conseguiu continuar a partida e foi substituído por Carrascal. Após a substituição, o camisa 10 foi direto para o vestiário e não permaneceu no banco de reservas.

De acordo com o Flamengo, ele foi encaminhado a um hospital local para realizar exames de imagem e avaliar a extensão da lesão. A ausência de Arrascaeta coloca em dúvida sua participação no clássico contra o Vasco, marcado para o próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Considerado um dos pilares do Flamengo nas últimas temporadas, Arrascaeta foi um dos principais responsáveis pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2025.

Com 375 jogos, 105 gols e 116 assistências, ele é o jogador com mais conquistas na história do clube. Em 2026, o meia uruguaio já participou de 23 partidas, marcou nove gols e deu cinco assistências, demonstrando uma excelente fase sob o comando do técnico Leonardo Jardim. A possível ausência de Arrascaeta representa um grande desafio para o Flamengo, que terá que encontrar uma solução para suprir sua falta em campo.

O clube aguarda os resultados dos exames para definir o tempo de recuperação do jogador e planejar os próximos jogos sem um de seus principais jogadores. A torcida rubro-negra acompanha com ansiedade as notícias sobre o estado de saúde do meia, que tem sido essencial para o sucesso da equipe nos últimos anos.

A expectativa é que o Flamengo consiga superar essa adversidade e manter seu bom desempenho na competição, mesmo com a possível ausência de um de seus principais astros





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flamengo Arrascaeta Lesão Libertadores Brasileirão

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo e Estudiantes se enfrentam em duelo decisivo pela liderança do Grupo A da LibertadoresO Flamengo, líder do Grupo A da Copa Libertadores com seis pontos, viaja a La Plata para enfrentar o Estudiantes, vice-líder com quatro pontos, em um confronto decisivo pela liderança da chave. O jogo marca o reencontro entre os dois times desde as quartas de final da Libertadores 2025, quando o Flamengo venceu nos pênaltis. O time carioca chega em alta, com sete vitórias consecutivas, enquanto o Estudiantes busca surpreender em casa com seu estilo defensivo e transições rápidas.

Read more »

Léo Pereira desfalca o Flamengo contra o EstudiantesZagueiro sofreu corte na perna esquerda na goleada rubro-negra sobre o Atlético-MG

Read more »

Léo Pereira desfalca o Flamengo contra o EstudiantesZagueiro sofreu corte na perna esquerda na goleada rubro-negra sobre o Atlético-MG

Read more »

Arrascaeta destaca responsabilidade de jogar no Flamengo: 'Maior que nos outros clubes'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Arrascaeta se machuca e deixa jogo do Flamengo contra o Estudiantes na LibertadoresO meia-atacante Arrascaeta saiu do jogo entre Flamengo e Estudiantes após sentir dores no ombro direito, em uma queda no início do primeiro tempo. O uruguaio é um dos principais nomes do clube na competição e sua ausência pode afetar o time no próximo jogo contra o Vasco, no Brasileiro.

Read more »

Arrascaeta deixa jogo do Flamengo na Libertadores e preocupaO Flamengo enfrentou um grande problema logo no início do jogo contra o Estudiantes (ARG), na noite desta quarta-feira (29). Aos 16

Read more »