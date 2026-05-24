Flamengo perde para o Palmeiras por 3 a 0 e se vê superado na liderança do Campeonato Brasileiro

O Flamengo perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 na noite deste sábado no Maracanã pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López, Allan e Paulinho marcaram os gols do confronto. O Rubro-Negro é melhor na partida, mas Carrascal foi expulso ainda na metade do primeiro tempo por uma dividida no alto com Murilo.
O Rubro-Negro é melhor na partida, mas Carrascal foi expulso ainda na metade do primeiro tempo por uma dividida no alto com Murilo. Depois, o clube paulista cresceu no confronto e conseguiu ser letal na criação de jogadas. O fim da partida ainda teve uma briga entre jogadores dos dois times após o terceiro gol palmeirense.
Agora, o Flamengo, vice-líder da competição, permanece com 31 pontos, enquanto vê o Palmeiras chegar a 38 pontos e se isolar ainda mais na liderança do torneio
