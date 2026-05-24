Flamengo perde para o Palmeiras e marca recorde de público no Campeonato Brasileiro

O Flamengo perdeu para o Palmeiras por 3 a 0, resultado construído após a expulsão de Carrascal no primeiro tempo. A partida marcou um recorde de público no Campeonato Brasileiro com 67.2 mil pagantes e 71.2 mil presentes no Maracanã, com uma renda recorde de R$ 7.7 milhões. O maior público até então era de um jogo do Flamengo. O clube da Gávea tem os cinco maiores públicos da competição neste ano, e também o maior da temporada, na partida contra o Corinthians que decidiu a Supercopa, que teve mais de 71 mil pagantes no Mané Garrincha, em Brasília. Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrentará o Coritiba, sábado, no Maracanã. Antes, pela Libertadores, a equipe enfrentará o Cusco também no Maracanã, na terça-feira, encerrando fase de grupos da competição. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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O maior público até então era de um jogo do Flamengo. O clube da Gávea tem os cinco maiores públicos da competição neste ano, e também o maior da temporada, na partida contra o Corinthians que decidiu a Supercopa, que teve mais de 71 mil pagantes no Mané Garrincha, em Brasília. Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrentará o Coritiba, sábado, no Maracanã.

Antes, pela Libertadores, a equipe enfrentará o Cusco também no Maracanã, na terça-feira, encerrando fase de grupos da competição. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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