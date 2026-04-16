Flamengo mantém base vitoriosa e aposta em reforços para encarar o Independiente Medellín na Libertadores

Com o retorno de Saúl e Everton Cebolinha como esperança, mas ainda como dúvidas, o Flamengo de Leonardo Jardim busca consolidar sua força e retomar a liderança do grupo na Libertadores, mantendo a base que venceu o Fluminense.

O Flamengo , sob o comando de Leonardo Jardim , tem a intenção de manter a espinha dorsal da equipe titular que triunfou sobre o Fluminense para o próximo embate pela Libertadores contra o Independiente Medellín . A expectativa é de contar com os retornos de Saúl e Everton Cebolinha, ambos reintegrados aos treinamentos integrais com o grupo, contudo, a participação de ambos ainda é tratada com cautela e são considerados dúvidas.

O treinador Leonardo Jardim, que assumiu recentemente o posto, tem buscado consolidar um time com entrosamento, e a manutenção da base vitoriosa parece ser o caminho para reforçar a confiança e a coesão do elenco. A equipe rubro-negra busca reassumir a liderança de seu grupo na competição continental, após uma estreia promissora com vitória sobre o Cusco FC. A situação dos jogadores Saúl e Everton Cebolinha merece atenção especial. Cebolinha, que sofreu uma fratura em uma costela no início deste mês, tem apresentado uma recuperação surpreendentemente rápida, o que reacende a esperança de sua presença em campo. Por outro lado, Saúl ainda não entrou em campo nesta temporada devido a uma cirurgia no calcanhar esquerdo realizada em janeiro. O clube adota uma abordagem mais conservadora em relação ao volante, priorizando sua completa recuperação para evitar contratempos futuros. Ambos os jogadores realizaram atividades integrais com o restante do elenco nesta semana, o que os coloca na lista de possíveis relacionados para a partida, mas a decisão final dependerá de suas condições físicas no dia do jogo. As maiores possibilidades de mudanças táticas, segundo a análise da preparação, recaem sobre as posições nas pontas do ataque. Samuel Lino e Plata foram os escolhidos para iniciar o clássico contra o Fluminense, mas Luiz Araújo, Carrascal e até mesmo Everton Cebolinha, caso seja liberado para jogar, podem pleitear uma vaga no time titular. O setor das laterais também pode ser palco de revezamentos pontuais. Emerson Royal e Ayrton Lucas são alternativas que Jardim pode considerar para substituir Varela e Alex Sandro, respectivamente, buscando otimizar o desempenho e gerenciar o desgaste físico dos atletas. A escalação provisória aponta para Rossi no gol; Varela (ou Royal) na direita; Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga; Alex Sandro (ou Ayrton Lucas) na esquerda; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta no meio-campo; e Samuel Lino, Plata (ou Luiz Araújo) e Pedro no ataque. Desfalques importantes como Jorginho e Erick Pulgar continuam fora. O ítalo-brasileiro lida com uma lesão na panturrilha esquerda e segue trabalho na academia, enquanto o chileno trata uma lesão no ombro direito, com retorno previsto apenas após a completa remissão das dores. O Flamengo, após iniciar a Libertadores com uma vitória sólida de 2 a 0 sobre o Cusco fora de casa, somou três pontos importantes. Contudo, a equipe viu o Estudiantes assumir a liderança do grupo com uma vitória sobre os peruanos por 2 a 1, elevando os argentinos a quatro pontos. A retomada da ponta é um objetivo crucial para o Rubro-Negro neste momento da competição. A iniciativa Irineu, do GLOBO, visa aprimorar a experiência do leitor com o uso de inteligência artificial, garantindo que toda a produção de conteúdo mediada por essa tecnologia seja rigorosamente supervisionada por jornalistas experientes. O foco em tecnologia e inovação para o jornalismo é um reflexo do compromisso em oferecer informações de qualidade e relevância, ao mesmo tempo em que se exploram novas fronteiras na entrega de conteúdo





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