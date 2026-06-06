Flamengo lidera lista de clubes com mais jogadores em seleções da Copa do Mundo e tem receita diária expressiva

Clube carioca tem nove atletas convocados para o Mundial, sendo o maior representante entre times fora da Europa. Receita diária com os jogadores chega a 497,5 milhões de reais, superando em mais de 100 mil reais o Palmeiras, segundo colocado. Marca iguala recorde histórico do Botafogo.

O Brasil realizará neste sábado mais um amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, e é justamente a seleção canarinho quem mais tem jogadores do Mengão.

Além dos quatro rubro-negros no Brasil, outros cinco atletas estarão nas seleções do Uruguai, Colômbia e Equador, totalizando uma receita diária ao Flamengo de 497,5 milhões de reais. Este valor faz o Flamengo receber mais de 100 mil reais por dia a mais que o segundo colocado, o Palmeiras.

Com Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo e Lucas Paquetá na seleção brasileira; Arrascaeta, De La Cruz e Varela no Uruguai; Gonzalo Plata no Equador; e Jorge Carrascal na Colômbia, o Flamengo é o clube fora da Europa que mais cedeu jogadores às seleções classificadas para a competição. Veja mais: José Boto, diretor-técnico do Flamengo larga o aço em entrevista: "aqui são muito emotivos...

" Os nove jogadores convocados fizeram o Mengão igualar o recorde do Botafogo, quando cedeu o mesmo número de atletas na Copa do Mundo de 1934. Com isso, o Flamengo se tornou o 18º clube no mundo a ceder mais jogadores para as seleções que disputarão esta Copa.

Veja abaixo os clubes que mais cederam jogadores à Copa e os valores que os clubes brasileiros receberão: Flamengo é o clube com mais jogadores cedidos às seleções classificadas à Copa do Mundo dos Estados Unidos. Valor estimado que cada clube brasileiro deve receber da Fifa pelos jogadores cedidos às suas seleções: Flamengo receberá 100 mil por dia a mais do que o Palmeiras durante a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Fabrício Lopes Sem problemas com arbitragem, Flamengo garante classificação histórica





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