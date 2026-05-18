Flamengo-jogador-recebe-mensagem-desesperada-depressão-processo-futebol-eng

O meia Roberto Carlos Paquetá, atualmente jogador do Flamengo, revelou que enfrentou um quadro de depressão após ser investigado por suposta manipulação de cartões amarelos na Premier League.

voltou a falar sobre os impactos emocionais da investigação por suposta manipulação de cartões amarelos na Premier League . Durante um culto em uma igreja evangélica no Rio de Janeiro, o meia, que atualmente joga pelo Flamengo, revelou que enfrentou um quadro de depressão após receber a notícia de que era alvo da Federação Inglesa de Futebol.

O jogador contou que ele e a mulher passaram meses sem conseguir ‘olhar para os filhos e sorrir’... , vivendo apenas entre lágrimas e orações.

‘Fiquei desesperado. Não sabia similar aquela aquela notícia. Foi momento muito duro para mim e para minha esposa… mexia com o meu sonho, com o meu caráter, com a minha dignidade’, lembrou Paquetá, que buscou apoio na religião





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