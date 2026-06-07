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Flamengo investe em internacionalização e busca aumentar projeção da marca

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Flamengo investe em internacionalização e busca aumentar projeção da marca
FlamengoLucas PaquetáWest Ham
📆6/7/2026 12:12 PM
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O Flamengo tem investido em diversas iniciativas para aumentar a projeção da marca no planeta, como a criação de equipe de narração de jogos em inglês, espanhol e chinês, com transmissão gratuita via streaming para fora do Brasil.

O futebol brasileiro vem crescendo nos últimos anos, tanto em poderio financeiro quanto em interesse internacional. O Flamengo surpreendeu ingleses e rivais locais ao pagar 42 milhões de euros para contratar um titular de um time da Inglaterra, Lucas Paquetá , do West Ham .

Em termos financeiros, competir ainda não é uma realidade. E o maior abismo que se enxerga entre a Inglaterra e demais países é o poder de internacionalização do seu produto. No Brasil, o Flamengo é o clube que persegue com mais afinco a estratégia de aumentar a projeção da marca pelo planeta.

Foram diversas iniciativas nesse sentido, desde a tentativa, ainda não descartada, de aquisição de uma filial na Europa até a mais recente criação de equipe de narração de jogos em inglês, espanhol e chinês, com transmissão gratuita via streaming para fora do Brasil. Em 2025, a Fla TV se tornou o primeiro canal de clubes fora da Europa a atingir mais de um bilhão de visualizações.

Os rubro-negros fecharam também acordos com agências globais, como a americana SportFive, para produção de conteúdo em outros idiomas, com foco em atrair engajamento e patrocinadores em outros mercados. Hoje o clube tem acordos com marcas como Shoppee e a montadora automotiva chinesa GAC

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