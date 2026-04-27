Flamengo goleia o Atlético-MG e se consolida na vice-liderança do Brasileirão

Em uma atuação dominante, o Flamengo derrotou o Atlético-MG por 4 a 0 em Belo Horizonte, com gols de Pedro (2), Plata e Arrascaeta. A vitória mantém o time na vice-liderança do campeonato e demonstra a eficácia ofensiva da equipe de Leonardo Jardim.

O Flamengo demonstrou um futebol avassalador ao derrotar o Atlético-MG por 4 a 0 em Belo Horizonte, em uma partida que evidenciou a eficácia ofensiva da equipe comandada por Leonardo Jardim .

Pedro, que se consolidou como o vice-artilheiro do Brasileirão com sete gols, marcou dois gols, enquanto Plata e Arrascaeta completaram o placar. A atuação do Flamengo foi marcada pela rapidez nas trocas de passes e pela verticalidade, abrindo a defesa adversária com facilidade. Rossi, o goleiro rubro-negro, também teve um papel importante, defendendo chutes perigosos e contribuindo para a manutenção do placar zerado em momentos cruciais.

A vitória mantém o Flamengo na vice-liderança do campeonato, com 26 pontos, a apenas seis do líder Palmeiras. Leonardo Jardim, após a vitória sobre o Vitória, havia enfatizado a importância de continuar criando oportunidades, mesmo com a equipe desperdiçando chances de gol. Sua profecia se concretizou na partida contra o Atlético-MG, com o Flamengo aproveitando ao máximo as oportunidades criadas. A equipe demonstrou um alto nível de aproveitamento ofensivo, convertendo quatro de nove finalizações em gols.

Jardim ressaltou que sua filosofia como treinador é focar na criação de jogadas, reconhecendo que a eficácia pode variar de jogo para jogo. A atuação de Pedro foi fundamental, com o atacante finalizando com precisão os cruzamentos de Samuel Lino e Everton Araújo. Plata também se destacou, marcando um gol de fora da área que reacendeu a sua relação especial com a Arena MRV, palco do título da Copa do Brasil de 2024.

Arrascaeta, em uma bela jogada de tabela com Varela, também contribuiu para a goleada. A superioridade do Flamengo foi tão evidente que o Atlético-MG, em crise, não conseguiu oferecer resistência. A torcida atleticana expressou sua insatisfação com vaias e protestos, enquanto os torcedores do Flamengo celebravam a vitória com entusiasmo.

A goleada expôs as fragilidades do Atlético-MG, que enfrenta uma nova crise e corre o risco de perder o seu principal jogador, Hulk, que foi cortado de última hora da partida. Jardim aproveitou a vantagem no placar para poupar os jogadores titulares, visando o confronto contra o Estudiantes pela Libertadores. O Flamengo chega a La Plata com uma sequência de sete vitórias consecutivas em todas as competições, demonstrando um excelente momento de forma.

A partida contra o Vasco, no Maracanã, será o próximo desafio do Flamengo no Brasileirão, em um clássico que promete ser emocionante. Além do resultado esportivo, a partida também teve um impacto na tabela de classificação, consolidando o Flamengo na vice-liderança e aumentando a pressão sobre o líder Palmeiras





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flamengo Atlético-MG Brasileirão Futebol Leonardo Jardim

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atlético x Flamengo: Galo busca quebrar tabu na Arena MRV e se recuperar no BrasileirãoO Atlético enfrenta o Flamengo neste domingo na Arena MRV, em um jogo crucial para se recuperar de derrotas recentes e encerrar um jejum de vitórias contra o Rubro-Negro em seu novo estádio. A partida também é marcada por declarações de Hulk sobre seu futuro no clube.

Read more »

Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoNeste domingo (26) o Atlético-MG recebe o Flamengo às 20h30 na Arena MRV em confronto válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro.

Read more »

Flamengo abre o placar contra o Atlético-MG na Arena MRVO Flamengo marcou o primeiro gol da partida contra o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte. Samuel Lino assistiu Pedro, que escorou para o fundo das redes. O jogo faz parte da disputa do Brasileirão Série A, com o Flamengo como vice-líder e o Atlético-MG lutando para sair da zona de rebaixamento. O histórico entre os times mostra vantagem do Flamengo, com 39 vitórias contra 36 do Atlético-MG em 95 confrontos.

Read more »

Flamengo vence Atlético-MG por 4 a 0 no BrasileirãoO Flamengo derrotou o Atlético-MG por 4 a 0 na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Pedro (duas vezes), Plata e Arrascaeta. O Rubro-Negro domina a partida em Belo Horizonte e mantém a segunda posição na tabela, enquanto o Galo fica na 12ª colocação.

Read more »

Flamengo tem primeiro tempo arrasador e goleia o Atlético-MG em Belo HorizonteNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Flamengo goleia Atlético-MG por 4 a 0 e consolida segundo lugar no BrasileirãoO Flamengo aplicou uma goleada histórica de 4 a 0 sobre o Atlético-MG no Mineirão, consolidando sua posição como segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Pedro marcou duas vezes, enquanto Gonzalo Plata brilhou com um golaço e participação em três gols. O Atlético-MG sofreu sua primeira derrota em casa na temporada e segue em crise.

Read more »