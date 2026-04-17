Flamengo goleia Independiente Medellín e se isola na liderança da Libertadores

Com atuação convincente no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 4 a 1, com gols de Paquetá, Bruno Henrique (2) e Arrascaeta, garantindo 100% de aproveitamento e a ponta do Grupo A.

O Flamengo demonstrou sua força na Copa Libertadores da América, garantindo 100% de aproveitamento após uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín , diante de um Maracanã vibrante e lotado. Os tentos rubro-negros foram marcados por Lucas Paquetá, Bruno Henrique, que balançou as redes duas vezes, e Giorgian De Arrascaeta, consolidando a liderança isolada do Grupo A com seis pontos.

A equipe carioca agora se distancia na ponta da tabela, com o Estudiantes em segundo lugar, somando quatro pontos, e o Independiente Medellín em terceiro, com apenas um ponto conquistado. O Cusco figura na última posição, ainda sem pontuar. O próximo compromisso do Flamengo na principal competição continental será fora de casa, contra o Estudiantes, no dia 29 de abril. No entanto, antes disso, o foco se volta para o cenário nacional, com um importante duelo contra o Bahia no próximo domingo, dia 19, às 19h30, válido pelo Campeonato Brasileiro. Empurrado pelo apoio ensurdecedor de sua torcida, o Flamengo iniciou a partida com intensidade avassaladora, criando diversas oportunidades de gol nos minutos iniciais. Aos três minutos, Carrascal desperdiçou uma chance inacreditável de abrir o placar, recebendo um passe preciso de Samuel Lino após uma bela jogada de Lucas Paquetá. O atacante colombiano, dentro da pequena área, desequilibrou-se e errou o alvo, lamentando a oportunidade perdida. A estratégia do Independiente Medellín era clara: não sofrer gols, mas Lucas Paquetá, aos 14 minutos, frustrou essa expectativa. O camisa 20 recebeu a bola com liberdade na entrada da grande área, teve tempo de pensar, ajeitar o corpo e executar um chute preciso no cantinho do goleiro, inaugurando o placar no Rio de Janeiro e inflamando a torcida. A equipe visitante buscou reagir, avançando com Yony González, mas a defesa flamenguista se mostrou atenta e coesa, barrando as tentativas de construção ofensiva. O Flamengo teve a chance de ampliar em uma cobrança de falta executada por Arrascaeta, que exigiu uma defesa espetacular do goleiro Chaux. No lance seguinte, o próprio uruguaio teve seu chute de cabeça interceptado pela trave, com a bola saindo pela linha de fundo. A situação se complicou aos 39 minutos, quando Yony González, em uma jogada bem trabalhada por Serna, igualou o marcador. Carrascal perdeu a bola no meio de campo, permitindo que o ex-jogador do Fluminense recebesse em condições de finalizar na saída do goleiro Rossi. Danilo, na marcação, não conseguiu conter o avanço do atacante. O time colombiano, impulsionado pelo gol, tentou a virada, mas o susto pareceu acordar o Flamengo. Em uma bela jogada individual de Francisco Chaverra, Arrascaeta arrancou pela direita e cruzou com perfeição na cabeça de Bruno Henrique. O atacante, escalado como centroavante, que vinha apresentando algumas dificuldades na finalização, não hesitou. Ele testou a bola com firmeza para as redes, virando o placar e aumentando a vantagem rubro-negra. Na volta para o segundo tempo, o Independiente Medellín elevou sua marcação e buscou adotar uma postura mais ofensiva, o que, paradoxalmente, abriu ainda mais espaços para o Flamengo explorar. Arrascaeta, novamente protagonista, orquestrou um belo lançamento direcionado a Bruno Henrique. O atacante, após uma breve demora na definição, encontrou novamente o companheiro uruguaio em ótimas condições de finalizar. Arrascaeta, com sua maestria característica, bateu de primeira com a perna esquerda, acertando o fundo da rede e ampliando o placar para 3 a 1 no Maracanã. Em um momento de possível redenção para Carrascal, que vivia uma noite de erros, ele quase marcou em uma cobrança de falta que resultou em um gol de Léo Pereira. O zagueiro, cabeceou sozinho no canto do goleiro, mas a intervenção do VAR anulou o lance, apontando impedimento. A partida seguia com o Flamengo controlando as ações e buscando consolidar sua superioridade, enquanto o Independiente Medellín tentava diminuir a desvantagem, mas encontrava dificuldades em superar a defesa rubro-negra e o ritmo imposto pela equipe da casa. A vitória do Flamengo não apenas solidificou sua posição na Libertadores, mas também demonstrou a força do elenco e a capacidade de reagir mesmo diante de adversidades, com o Maracanã se tornando um verdadeiro caldeirão de apoio e inspiração para a equipe





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